شؤون فلسطينية

هيئة مسيرات العودة تدعو لمشاركة واسعة في جمعة (فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا)

هيئة مسيرات العودة تدعو لمشاركة واسعة في جمعة (فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا)
رام الله - دنيا الوطن
دعت هيئة مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، الجماهير الفلسطينية للمشاركة الواسعة في جمعة الغد، والتي تحمل اسم (فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا)، بمخيمات العودة في غزة والوسطى ورفح، على طول الحدود.

وقالت الهيئة في بيان لها: "سيتم إفساح المجال لجماهير شعبنا لمشاركة الإخوة في حركة حماس بمسيراتهم المركزية بمناسبة الانطلاقة والتي ستنُظم في محافظتي خان يونس وشمال غزة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وأضافت: "نتوجه بالفخر والاعتزاز بجماهير شعبنا الصامد في جميع أماكن تواجده في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل والشتات، والذين يؤكدون يومياً ثباتهم وصمودهم في وجه الاحتلال والمؤامرات التصفوية".

وجددت الهيئة موقفها باستمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقيق جميع أهدافها، وباعتبارها محطة هامة من محطات نضال شعبنا.

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