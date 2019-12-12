حركة فتح تواصل استعداداتها لإحياء ذكرى إنطلاقة الثورة الفلسطينية الـ55

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رام الله - دنيا الوطن

عقد رؤساء اللجان التحضيرية لإحياء ذكرى الانطلاقة الـ55 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة فتح اجتماعًا، خصص لمناقشة ترتيبات إحياء الذكرى، حيث دعت اللجان جميع ابناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في برنامج فعاليات إحياء الانطلاقة.



واكدت فتح بالاقاليم الجنوبية في بيان لها أن لهذه الذكرى معنى آخر في هذا العام، خاصة في ظل مواجهة الاحتلال بشتى الوسائل، التي تقودها فتح منذ اكثر من نصف قرن، والتي عبدتها بالشهداء والجرحى، لتثبت انها لا زالت قادرة على مواصلة دربها الذي بدأه سيد الشهداء ياسر عرفات، ويقوده الرئيس محمود عباس.



وأوضحت الحركة في ختام جلستها أن لجان العمل المنبثقة عن رؤساء اللجان التحضيرية ستواصل اجتماعاتها على مدار الساعة لمتابعة مختلف القضايا المتعلقة بإحياء ذكرى الانطلاقة والتواصل مع المستويات التنظيمية، لتوفير الاحتياجات الأساسية الكفيلة بإنجاح الزحف الجماهيري نحو الاحتفال المركزي وسط مدينة غزة.