شاهد: دانون وسفراء الأمم المتحدة يزورون غلاف غزة







زار داني دانون سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، برفقة وفد من سفراء الامم المتحدة، ضمغواتيمالا وباراجواي وبولندا وإثيوبيا ورومانيا وأكرانيا وإستونيا والتشيك، ودول أخرى، موقع أحد أنفاق حركة حماس، الذي زعم بأنه تم اكتشافه في السابق، بحسب موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي.وبحسب الموقع، فإن الزيارة شملت كذلك، إحدى بطاريات القبة الحديدية في مستوطنة (نتيفوت)، لافتا إلى ان ضباط الجيش الاسرائيلي، قدموا للوفد، إحاطة حول التي تهديدات التي تشكلها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وحول جهود الجيش للتصدي لها.ودعا دانون خلال الزيارة، سفراء العالم للانضمام لإسرائيل بإعلان حركة حماس منظمة "إرهابية"، في مجلس الامن الدولي، بحسب ما أعلنته القناة 20 الإسرائيلية.وزعم دانون، أن حركة حماس تستثمر الملايين؛ لإطلاق الصواريخ ولبناء الأنفاق التي تهدف لخطف وقتل المستوطنين، على حد تعبيره.