وزير العدل يبحث مع القائم بأعمال السفارة العُمانية دعم قطاع العدالة



بدوره، أبدى القائم بأعمال سفارة سلطنة عُمان استعداده لدعم قطاع العدالة في فلسطين، مؤكدا على موقف سلطنة عُمان الثابت اتجاه القضية الفلسطينية، وعلى وجوب اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.





بدوره، أبدى القائم بأعمال سفارة سلطنة عُمان استعداده لدعم قطاع العدالة في فلسطين، مؤكدا على موقف سلطنة عُمان الثابت اتجاه القضية الفلسطينية، وعلى وجوب اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير العدل الدكتور محمد الشلالدة اليوم الخميس، معالقائم بأعمال سفارة سلطنة عُمان لدى دولة فلسطين سالم بن حبيب العميري، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تطوير ودعم قطاع العدالة في فلسطين.وأشاد وزير العدل بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحكمة وسياسة السلطان قابوس في كافة القضايا العربية وبمواقفها الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، مشيراً إلى ان افتتاح السلطنة العُمانية سفارة لها في فلسطين يُعد تتويجاً لهذه السياسة الحكيمة وتعزيز للموقفالفلسطيني، خاصة في ظل التطورات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية.وأكد الشلالدة على أهمية التعاون المشترك والاستفادة من التجربة العُمانية في قطاع العدالة، متطلعا الى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات، والتشبيك مع المؤسسات الرسمية العُمانية التي تعنى بحقوق الإنسان.