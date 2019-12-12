تعطل عدد من خطوط الكهرباء بقطاع غزة بسبب العاصفة الجوية

أعلنت شركة كهرباء غزة، الخميس، عن تعطل مفاجئ لخط (7) المغذي لمحافظة المنطقة الوسطى من داخل الخط الأخضر وكذلك لعدد ثلاثة من الخطوط الناقلة للكهرباء من محطة التوليد.





وأوضحت الشركة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك بسبب العاصفة بالقرب من موقع قريش شارع رقم 8 بمدينة غزة.





وأضافت الشركة: "تسببت بعض الأشجار العالية بهذا التعطل والقطع في الأسلاك، بالإضافة إلى تأثر أحد أعمدة الضغط العالي الخشبية بالقرب من مدينة النور جنوب مدينة غزة وهو بحاجة إلى صيانة عاجلة".

رام الله - دنيا الوطن