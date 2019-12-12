اشتية يبحث مع اوكسفام موائمة برامجها مع خطة التنمية بالعناقيد







رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، مع وفد من منظمة اوكسفام العالمية، إمكانيات موائمة البرامج التنموية التي تنفذها المنظمة مع استراتيجية الحكومة في التنمية بالعناقيد.واطلع رئيس الوزراء من خلال الوفد الذي ترأسه مدير منظمة اوكسفام العالمية في فلسطين شين ستيفنسون، على المشاريع التي تنفذها المنظمة في فلسطين خاصة المشاريع الزراعية في طوباس، والمساندة في تسويق المنتجات الزراعية الفلسطينية.وناقش الاجتماع جهود الحكومة لإنشاء جامعة التدريب المهني والتقني، للتماشي مع احتياجات سوق العمل، بما يساهم في خفض نسبة البطالة بين صفوف خريجي الجامعات.