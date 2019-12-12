داخلية غزة: معبر رفح البري مخصص الأحد المقبل للمعتمرين

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الداخلية في غزة، الخميس، تنويهاً حول عمل معبر رفح البري ليوم الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من شهر كانون أول/ديسمبر 2019.



وقالت داخلية غزة، في تصريح صحفي: "نُنوه للمواطنين الكرام بأن العمل بمعبر رفح البري يوم الأحد المقبل 2019/12/15، سيُخصص فقط لمغادرة الفوج الأول من المعتمرين، وعليه ستتوقف حركة المسافرين في الاتجاهين في ذلك اليوم".