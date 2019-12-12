داخلية غزة: معبر رفح البري مخصص الأحد المقبل للمعتمرين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية في غزة، الخميس، تنويهاً حول عمل معبر رفح البري ليوم الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من شهر كانون أول/ديسمبر 2019.
وقالت داخلية غزة، في تصريح صحفي: "نُنوه للمواطنين الكرام بأن العمل بمعبر رفح البري يوم الأحد المقبل 2019/12/15، سيُخصص فقط لمغادرة الفوج الأول من المعتمرين، وعليه ستتوقف حركة المسافرين في الاتجاهين في ذلك اليوم".
أصدرت وزارة الداخلية في غزة، الخميس، تنويهاً حول عمل معبر رفح البري ليوم الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من شهر كانون أول/ديسمبر 2019.
وقالت داخلية غزة، في تصريح صحفي: "نُنوه للمواطنين الكرام بأن العمل بمعبر رفح البري يوم الأحد المقبل 2019/12/15، سيُخصص فقط لمغادرة الفوج الأول من المعتمرين، وعليه ستتوقف حركة المسافرين في الاتجاهين في ذلك اليوم".
التعليقات