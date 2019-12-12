لجنة الانتخابات تلتقي وفدا شبابيا ناشطا في مجال الديمقراطية والانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس لجنة الانتخابات الدكتور حنا ناصر وفدا شبابيا من نشطاء المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية وذلك في المقر العام للجنة بالبيرة اليوم الخميس.



وأطلع الدكتور ناصر الحضور على آخر المستجدات المتعلقة بالمشاورات التي أجرتها اللجنة مع الفصائل وردودها الإيجابية على المشاركة. كما وثمن ناصر جهود الشباب في تعزيز المشاركة بالانتخابات من خلال الحملة الميدانية التي سيقومون بها لتحفيز الشارع الفلسطيني بشكل عام والشباب خصوصا لممارسة حقهم في التسجيل للانتخابات، والمشاركة في العملية الانتخابية بشكل عام، مؤكدا على أهمية الدور الذي يلعبه الشباب في العملية الديمقراطية.



وخلال الاجتماع الذي حضره من اللجنة هشام كحيل المدير التنفيذي وفريد طعم الله مدير العلاقات العامة ولمى حمد الله رئيسة قسم المشاريع الميدانية، ومن المركز الفلسطيني هيلدا عيسى مديرة المركز وناصيف معلم مدرب المركز، ناقش الحضور مع الدكتور ناصر بعض المسائل وطرحوا عددا من الأسئلة والقضايا المتعلقة بالانتخابات العامة المقبلة، وشكروا اللجنة على دورها الإيجابي في تعزيز المشاركة السياسية، واهتمامها بمشاركة الشباب في التسجيل والترشح والاقتراع.