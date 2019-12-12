الإقتصاد تبحث تحضيرات تنفيذ مشروع تطوير ودعم الابتكار في القطاع الخاص

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والبنك الدولي، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، تحضيرات تنفيذ مشروع تطوير ودعم الابتكار في القطاع الخاص (IPSDP) الممول من البنك الدولي بقيمة 13 مليون دولار و الذي تتولى اعمال تنفيذه شركة البدائل التطويرية (DAI).



ويهدف المشروع إلى خلق الظروف اللازمة لتحفيز القطاع الخاص من خلال بناء احتياجات قدرات القطاع الخاص، وإصلاح بيئة الأعمال، و بناء مركز للاستعانة بخبرات خارجية في قطاع غزة، لتحفيز توفير متخصصين ومدربين مهنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما سيعمل المشروع على تنمية نظام أيكولوجي للريادة ودعم الإصلاحات الرامية لخلق بيئة ممكنة للاستثمار.



في وقت اخر بحث الوزير العسيلي مع سفير كوريا الجنوبية لدى دولة فلسطين كيم دونجي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. واكد الطرفان اهمية تسهيل عمليات التبادل التجاري وتذليل كافة العقبات التي تعيق التطور التجاري علاوة على تبادل البرامج والانشطة التجارية المشتركة.