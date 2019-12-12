مجدلاني يترأس الاجتماع الأول لبحث تشكيل الصندوق الوطني لرعاية وتمكين الايتام

رام الله - دنيا الوطنترأس وزير التنمية الاجتماعية الدكتور احمد مجدلاني صباح اليوم الاجتماع الاول للبحث والتشاور حول تشكيل الصندوق الوطني لرعاية وتمكين أيتام فلسطين مع الجمعيات والمؤسسات العاملة في ذات المجال، الذي عقد في مقر وزارة الداخلية بمدينة رام الله، بمشاركة وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب ومدير عام المؤسسات والمجتمع الاهلي بوزارة الداخلية عبد الناصر الصيرفي ومدير عام الجمعيات الخيرية و بوزارة التنمية عزت ملوح ،مدير عام الرعاية الاجتماعية رنا المصري، ومدير عام الشؤون القانونية خلود عبد الخالق.خلال كلمته قال مجدلاني " هناك عدم انصاف وعدم عدالة في توزيع وكفالة الايتام ،من هنا تأتي أهمية هذا الصندوق الذي سيقوم بتعميم الفائدة وبتحقيق العدالة في التوزيع والتعامل مع كل مكونات المجتمع الفلسطيني بسوية .واكد د. مجدلاني ان الوزارة حريصة على العمل في مختلف القطاعات الاجتماعية وفقا لمبدأ الشراكة مع مؤسسات المجتمع المختلفة انطلاقا من ايمان الحكومة أن الشراكة هي الخيار الأفضل لتحسين الخدمة المقدمة للفئات الفقيرة والمهمشة.واضاف د. مجدلاني ان التنمية الاجتماعية حريصة على القيام بواجبها الوطني وفقا للدستور والنظام الاساسي وفق نظام عملها لضمان حصول الفئات المهمشة على حقوقها ضمن قانون حقوق الطفل بما يلبي احتياجاتهم .