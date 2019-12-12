الشيوخي: اطلاق النار على منزلي حلقة من برنامج الفوضى المنظمة



واضاف ان اشاعة الفوضى والفلتان الامني والظواهر السلبية في مجتمعنا وزرع بذور الفتنة وصناعة الفتن ما ظهر منها وما بطن بين صفوف ابناء شعبنا في جميع مناطق ومحافظات الوطن بكافة شرائحه وقطاعاته يهدف الى تخريب الحالة الفلسطينية واضعاف جبهتنا الداخلية في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة من اجل تمرير برامج احتلالية كبيرة ضد شعبنا وارضنا ومقدساتنا واقتصادنا الوطني وضد قضيتنا الفلسطينية العادلة وضد القيادة الشرعية لشعبنا العربي الفلسطيني في كافة اماكن تواجده م.ت.ف على طريق تصفية وجودنا وتجهاض مشروعنا الوطني وتصفية قضيتنا الفلسطينية العادلة .



وشدد على ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا العظيم في كافة اماكن تواجده وعلى راسها سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن محذرا من ان القلاع لا تهزم الا من داخلها وان برامج الاحتلال الخبيثة تنفذ بدقة من خلال اذناب الاحتلال وما يسمى بالطابور الخامس ومن قبل اصحاب الاجندات بزرع بذور الفتنة بين جميع ابناء شعبنا في القواعد الشعبية وفي كافة المستويات والاطر والمنظمات والمؤسسات والعشائر والاحياء وبين رموز العمل الوطني والاهلي والشعبي والامني والرسمي بشتى الطرق والوسائل .



وكشف الشيوخي النقاب ان منزله تعرض لاكثر من مرة لاطلاق نار صوبه تحت جنح الظلام قائلا ان هذا الارهاب لن يثنينا عن مواصلة عملنا ومواصلة واجبنا الوطني في مواجهة جميع اشكال الظواهر السلبية وفي مواجهة حيتان السوق ومصاصي الدماء

ومواجهة الذين يتلاعبون بقوت ابناء شعبنا والمرتزقة والذين يعرضون الامن الصحي والامن الغذائي والامن القومي الفلسطيني للخطر والذي ينفذون برامج خبيثة خدمة للاحتلال الاسرائيلي سواء كان بقصد او غير قصد .



واكد ان السلاح الذي يصوب نحو شعبنا وممتلكاته سلاح مشبوه وسلاح خارج عن القانون وقاطع طريق .





واشار الشيوخي ان الاحتلال الاحلالي الاستعماري الصهيو امريكي يعمل على ازالة كل العقبات امام تطبيق ما يسمى بصفقة العصر بفرض الوقائع الاستيطانية والفوضوية وغير القانونية على الارض وان شعبنا برموزه وقياداته الوطنية والامنية يشكل السد المنيع ويشكلون العوائق الصلبة امام احراز اي خرق او تقدم

لبرامج الاحتلال الخبيثة او مؤامرة ما تسمى بصفقة العصر ولكن سوف تتحطم على صخرة صمود شعبنا ووعيه بحجم المؤامرة وخطورتها كل البرامج الخبيثة وكل المؤامرات والدسائس وان شعبنا هو الحقيقة وان الاستيطان والاحتلال الى زوال

واننا نؤمن بحتمية النصر والتحرير وكنس الاحتلال بكل ذيوله واذنابه .





وقال ان رموز وقيادات العمل الوطني والاهلي والرسمي النظيفة تشكل الدرع الواقي وصمام الامان والجدار الصلب في وجه المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وضد قضيتنا الفلسطينية العادلة وضد قيادتنا الشرعية وضد حكومتنا الرشيدة .



واكد الشيوخي ان الذين ارتكبوا جريمة اطلاق النار على منزله لن يفلتوا من يد العدالة وان الاخوة في الاجهزة الامنية والشرطية تتعاون بشكل كبير بينها للكشف عن هوية مرتكبي الجريمة وان هناك خيوط سوف تادي الى الكشف عن هوية المجرمين

والكشف عن جميع ملابسات هذه الجريمة .



وفي النهاية قال الشيوخي يا جبل ما يهزك ريح ولا يهزك فاسد ولا حاسد ولا مصاص دماء ولا مرتزفه ولا مستوطن ولا محتل ولا غاصب وان مثل هذه الاعمال لن تثنينا عن مواصلة مسيرة التحرير والحرية على طريق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

بعاصمتها القدس وحق العودة وتقرير المصير واطلاق سراح الاسرى هذه المسيرة النضالية وهذه الثورة الفلسطينية العظيمة التي اطلقها الرئيس الراحل الرمز ياسر عرفات هذه المسيرة الفلسطينية المظفرة بصمود شعبنا المتسلح بالارادة الوطنية الفولاذية القوية الصلبة والمتمسك بالشرعية وبالتصميم على الثوابت والحقوق الوطنية حتى النصر والتحرير سوف تنتصر بصمودنا وبقيادتنا الفلسطينية الشرعية الحكيم خلف قيادة حامل الامانة الرئيس القائد محمود عباس ابو مازن الثابت على الثوابت.







رام الله - دنيا الوطنقال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي في اول تصريحات صحفية له ظهر اليوم مع بعض الاذاعات المحلية في اعقاب تعرض منزله لحادث اطلاق نار قبل عدة ايام ان حادث اطلاقالنار على منزلي تحت جنح الظلام ليلة يوم يوم الثلاثاء الماضي عبارة عن حلقة من مسلسل برنامج الفوضى المنظمة والفلتان الامني المخطط في المناطق الفلسطينية ويندرج في اطار مسلسل الارهاب المبرمج والمخطط له ضد رموز ومفاصل وكوادروقيادات المقاومة الشعبية والعمل الوطني والرسمي والامني والاهلي والشعبي والعشائري المتمسكين بالثوابت الوطنية خلف القيادة الشرعية لشعبنا وعلى راسها الرئيس محمود عباس ابو مازن .