شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء ملادينوف والعالول لبحث ملف الانتخابات الفلسطينية

تفاصيل لقاء ملادينوف والعالول لبحث ملف الانتخابات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
كشف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، تفاصيل لقاءه بنائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، لبحث ملف الانتخابات الفلسطينية.

وقال ملادينوف، عبر (تويتر): "تواصل الأمم المتحدة جهودها الداعمة للفلسطينيين في ممارسة حقهم بانتخاب قادتهم، وبعد لقائي بالأمس مع لجنة الانتخابات المركزية، كان لي نقاش جيد اليوم مع محمود العالول حول الخطوات الضرورية القادمة إذا كان لهذا الأفق ان يصبح حقيقة واقعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".

وبحث ملادينوف والعالول، وفق مفوضية حركة فتح، آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات العامة، وخاصة فيما يتعلق بردود الفصائل الإيجابي على رسالة الرئيس محمود عباس.

وبحث العالول مع ملادينوف، الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في سبيل إنجاح الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، لا سيما موضوع مشاركة مدينة القدس في الانتخابات.

واستعرض العالول مجمل الأوضاع السياسية، مؤكداً على اصرار حركة فتح على تنظيم الانتخابات العامة بإعتبارها محطة دستورية وقانونية هامة، مشيراً إلى أن حركة فتح عملت منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية على تنظيم الانتخابات العامة في مختلف القطاعات بما في ذلك الرئاسية والتشريعية والمحلية والنقابية والطلابية ايمانا منها بأهمية تعزيز الحياة الديمقراطية وحق المواطنين باختيار ممثليهم في مختلف القطاعات.

وأكد العالول، أن حركة فتح ترى أن من حق المواطن الفلسطيني أن يقرر ممثليه بانتخابات حرة وديمقراطية في ظل استمرار حالة الانقسام الناجمة عن سيطرة حركة حماس في قطاع غزة. 

كما استعرض العالول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية مستعرضا جرائم الاحتلال وانتهاكاته وتعدياته على الأرض والمواطن الفلسطيني والذي يمارس بغطاء كامل وشراكة غير مسبوقة من قبل الإدارة الأمريكية التي تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وحالة الاجماع العالمي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لاسيما عدم شرعية الاستيطان وحق العودة للاجئين ومبدأ حل الدولتين.

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