شؤون فلسطينية

عشراوي تصف ايقاف إدارة جامعة النجاح عرضاً فنياً بالحادث المؤسف والمستهجن

عشراوي تصف ايقاف إدارة جامعة النجاح عرضاً فنياً بالحادث المؤسف والمستهجن
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور حنان عشراوي ايقاف إدارة جامعة النجاح في نابلس، أول أمس الثلاثاء، عرضاً فنياً يقدمه مسرح عشتار على خشبة مسرح الجامعة بالحادث المؤسف والمستهجن.

واشارت عشراوي وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" الى ان السلوك العنيف الذي صدر عن عميد كلية الفنون الجميلة تجاه الفنانة عشتار المعلم خلال الحفل الختامي للحملة المشتركة "كلنا ضد العنف" هو اعتداء على الحريات العامة التي كفلها القانون الاساسي، كما انه ممارسة للوصاية وفرضاً للعقلية الذكورية التي تستغل الدين والعادات والتقاليد لتبرير الظلم المركب بحق المرأة الفلسطينية بهدف إقصائها وتهميشها وحرمانها من حقها في التعبير عن رأيها بجميع الوسائل بما فيها الفن.

وطالبت عشراوي الجهات ذات الاختصاص بمتابعة هذه الحادثة المؤسفة ومواجهة الوصاية والرقابة والذكورية القمعية التي تحارب الفكر الحر والفن والإبداع في فلسطين.

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