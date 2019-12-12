عربي

شاهد: مناوشات وإغلاق مكاتب اقتراع يوم الانتخابات الرئاسية

شاهد: مناوشات وإغلاق مكاتب اقتراع يوم الانتخابات الرئاسية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت بعض المدن الجزائرية، الخميس، مناوشات بين قوات الأمن ومتظاهرين رافضين للانتخابات الرئاسية، فيما أغلقت بعض مكاتب الاقتراع، واستمرت الاحتجاجات في مدن أخرى.

وحسب (روسيا اليوم)، فإن اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في مدينة البويرة التي خرب المتظاهرون فيها صناديق الاقتراع، في حين أغلقت جميع مكاتب الانتخابات في مدينة بجاية.

وأكدت وسائل إعلام محلية اعتقال قوات الأمن لمتظاهرين وسط العاصمة، حيث فرق رجال الأمن كل التجمعات المعارضة للانتخابات في اللحظات الأولى لتشكلها، في حين عرفت مدن جيجل وقسنطينة وبرج بوعريريج احتجاجات سلمية ضد الانتخابات.

في المقابل، نقلت القنوات المحلية صور تصويت الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، والمرشح عز الدين ميهوبي، إلى جانب العديد من المواطنين المؤيدين لإجراء الانتخابات.

وبدأ الجزائريون، الخميس، التوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في أول انتخابات تتولى تسييرها هيئة وطنية مستقلة.

ويتنافس في الانتخابات رئيس الحكومة الأسبق، عبد المجيد تبون، مع كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل"، وعلي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب "حركة البناء الوطني".

 


أخبار ذات صلة

شاهد: مرزوق الغانم يوضح حيثيات الاعتداء عليه بمقبرة

شاهد: مرزوق الغانم يوضح حيثيات الاعتداء عليه بمقبرة

الهدوء يعود لبيروت بعد مواجهات بين الأمن و&#34;حزب الله&#34; وحركة &#34;أمل&#34;

الهدوء يعود لبيروت بعد مواجهات بين الأمن و"حزب الله" وحركة "أمل"

السعودية تلزم شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر

السعودية تلزم شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر

الإمارات تتحدث عن مؤامرة ضد محمد بن زايد

الإمارات تتحدث عن مؤامرة ضد محمد بن زايد

دعوة بالسعودية لإلغاء عقوبتي الجلد والإعدام

دعوة بالسعودية لإلغاء عقوبتي الجلد والإعدام

بانتخابات مثيرة للجدل.. الجزائريون يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد

بانتخابات مثيرة للجدل.. الجزائريون يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد

حاخام إسرائيلي يكشف تفاصيل زيارته للبحرين

حاخام إسرائيلي يكشف تفاصيل زيارته للبحرين

الثوري الإيراني يوضح تصريحات حول استهداف إسرائيل من لبنان

الثوري الإيراني يوضح تصريحات حول استهداف إسرائيل من لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: لن تتم عملية الانتخابات حال رفض الاحتلال اجراؤها بالقدس

قيادي فلسطيني: لن تتم عملية الانتخابات حال رفض الاحتلال اجراؤها بالقدس

الشيوخي: اطلاق النار على منزلي حلقة من برنامج الفوضى المنظمة

الشيوخي: اطلاق النار على منزلي حلقة من برنامج الفوضى المنظمة

الخليل: الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ونصف بتهمة هتك العرض

الخليل: الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ونصف بتهمة هتك العرض

عشراوي تصف ايقاف إدارة جامعة النجاح عرضاً فنياً بالحادث المؤسف والمستهجن

عشراوي تصف ايقاف إدارة جامعة النجاح عرضاً فنياً بالحادث المؤسف والمستهجن

وزارة التربية ومجموعة الاتصالات تطلقان فعالية ساعة من البرمجة للعام السادس على التوالي

وزارة التربية ومجموعة الاتصالات تطلقان فعالية ساعة من البرمجة للعام السادس على التوالي

تيسير خالد: يدعو لبناء نظام سياسي مدني وعلماني تحكمه سلطة القانون وحسب

تيسير خالد: يدعو لبناء نظام سياسي مدني وعلماني تحكمه سلطة القانون وحسب

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة تعاني منها الأسيرات في &#34;الدامون&#34;

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة تعاني منها الأسيرات في "الدامون"

العاملون المتقاعدين ماليا في كلية فلسطين التقنية يعلقون العمل للمطالبة بحقوقهم

العاملون المتقاعدين ماليا في كلية فلسطين التقنية يعلقون العمل للمطالبة بحقوقهم

منوعات

حلا شيحة تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال مصري أهداها &#34;فيلا&#34;

حلا شيحة تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال مصري أهداها "فيلا"

ابنة كندة علوش في نزهة مع والديها

ابنة كندة علوش في نزهة مع والديها

&#34;كان مخبيكي فين؟&#34;.. أول ظهور لابنة سعد الصغير في عيد ميلادها

"كان مخبيكي فين؟".. أول ظهور لابنة سعد الصغير في عيد ميلادها

هيا الشعيبي تتفوه بلفظ خادش بعد إفزاعها في مقلب مفاجئ

هيا الشعيبي تتفوه بلفظ خادش بعد إفزاعها في مقلب مفاجئ

&#34;متحرش هوليود&#34; يدفع 25 مليون دولار تعويضات لضحاياه

"متحرش هوليود" يدفع 25 مليون دولار تعويضات لضحاياه

مايا دياب تسقط أرضًا بسبب &#34;مقلب&#34; ماجد المصري والرداد يلتقطها

مايا دياب تسقط أرضًا بسبب "مقلب" ماجد المصري والرداد يلتقطها

عمليات التجميل أفسدت جمال زوجة تامر حسني.. وناشطون يعلّقون: &#34;مومياء&#34;

عمليات التجميل أفسدت جمال زوجة تامر حسني.. وناشطون يعلّقون: "مومياء"

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

وفاة حصان &#34;شعبان عبدالرحيم&#34; حزنًا عليه

وفاة حصان "شعبان عبدالرحيم" حزنًا عليه

عربي

الهدوء يعود لبيروت بعد مواجهات بين الأمن و&#34;حزب الله&#34; وحركة &#34;أمل&#34;

الهدوء يعود لبيروت بعد مواجهات بين الأمن و"حزب الله" وحركة "أمل"

السعودية تلزم شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر

السعودية تلزم شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر

الإمارات تتحدث عن مؤامرة ضد محمد بن زايد

الإمارات تتحدث عن مؤامرة ضد محمد بن زايد

دعوة بالسعودية لإلغاء عقوبتي الجلد والإعدام

دعوة بالسعودية لإلغاء عقوبتي الجلد والإعدام