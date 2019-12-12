عربي

شاهد: مرزوق الغانم يوضح حيثيات الاعتداء عليه بمقبرة

شاهد: مرزوق الغانم يوضح حيثيات الاعتداء عليه بمقبرة
مرزوق الغانم
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، حقيقة ما حدث في مقبرة الصليبخات، بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو زعموا أنها تظهر لحظة الاعتداء عليه.

وذكرت حسابات كويتية أن مواطناً يدعى، نايف المرزوق، اعتدى على الغانم، بعد تبادلهما الشتائم، على خلفية رفض المرزوق مصافحة رئيس مجلس الأمة، والتهجم عليه لفظياً.

ورد الغانم، اليوم الخميس في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع "تويتر" على الحادثة قائلاً: "منعا للغط والإشاعات إن حقيقة ما حدث في مقبرة الصليبخات يمكن اختصاره بأنني وبعد انتهائي من واجب تقديم العزاء بوفيات عدد من الأسر الكويتية توجهت إلى المخرج، وإذا بي أصادف عدنان الورع وبجانبه شخصان، فقمت بالسلام على عدنان والشخص الثاني، وعندما هممت بمصافحة الثالث، رفض السلام متفوهاً بكلمة غير لائقة".

وأضاف: "فما كان مني إلا أن قلت له (عيب عليك إحنا في مقبرة) وأعطيته ظهري مغادراً، وإذا به يحاول الاعتداء علي باليد، فما كان من أخي فهد الذي كان برفقتي إلا أن تصدى له".

وتابع: "أؤكد أن هذا الحادث عرضي لا يمت بصلة بأخلاقنا ككويتيين ومسلمين، فأنا أذهب بشكل شبه يومي إلى المقبرة، أعزي الناس وألتمس الأجر، ولم نصادف مثل تلك الحوادث الشاذة، فالمقبرة مكان بطبيعته يفرض الوقار والخشوع والهدوء".

وأردف: "وقبل أن أختم، لا أود إغفال نقطتين مهمتين هما أولا: أشكر كل من سأل واتصل بهدف الاطمئنان، وأقول لهم أنا بخير، كما أشكر من اتصل أو كتب مستنكرا ما تعرضت له، حتى من أولئك الذين يختلفون معي، وهذا ليس بغريب على الكويتيين، فهذه أخلاقهم التي جبلوا عليها".

وتابع: "ثانياً ما فعله الشخص المعنى معي اليوم لا يمثل إلا نفسه، فعائلته الكريمة عائلة مشهود لها بالأخلاق والمناقبية العالية وشهادتي فيهم مجروحة".

 


أخبار ذات صلة

شاهد: مناوشات وإغلاق مكاتب اقتراع يوم الانتخابات الرئاسية

شاهد: مناوشات وإغلاق مكاتب اقتراع يوم الانتخابات الرئاسية

الهدوء يعود لبيروت بعد مواجهات بين الأمن و&#34;حزب الله&#34; وحركة &#34;أمل&#34;

الهدوء يعود لبيروت بعد مواجهات بين الأمن و"حزب الله" وحركة "أمل"

السعودية تلزم شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر

السعودية تلزم شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر

الإمارات تتحدث عن مؤامرة ضد محمد بن زايد

الإمارات تتحدث عن مؤامرة ضد محمد بن زايد

دعوة بالسعودية لإلغاء عقوبتي الجلد والإعدام

دعوة بالسعودية لإلغاء عقوبتي الجلد والإعدام

بانتخابات مثيرة للجدل.. الجزائريون يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد

بانتخابات مثيرة للجدل.. الجزائريون يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد

حاخام إسرائيلي يكشف تفاصيل زيارته للبحرين

حاخام إسرائيلي يكشف تفاصيل زيارته للبحرين

الثوري الإيراني يوضح تصريحات حول استهداف إسرائيل من لبنان

الثوري الإيراني يوضح تصريحات حول استهداف إسرائيل من لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: لن تتم عملية الانتخابات حال رفض الاحتلال اجراؤها بالقدس

قيادي فلسطيني: لن تتم عملية الانتخابات حال رفض الاحتلال اجراؤها بالقدس

الشيوخي: اطلاق النار على منزلي حلقة من برنامج الفوضى المنظمة

الشيوخي: اطلاق النار على منزلي حلقة من برنامج الفوضى المنظمة

الخليل: الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ونصف بتهمة هتك العرض

الخليل: الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ونصف بتهمة هتك العرض

عشراوي تصف ايقاف إدارة جامعة النجاح عرضاً فنياً بالحادث المؤسف والمستهجن

عشراوي تصف ايقاف إدارة جامعة النجاح عرضاً فنياً بالحادث المؤسف والمستهجن

وزارة التربية ومجموعة الاتصالات تطلقان فعالية ساعة من البرمجة للعام السادس على التوالي

وزارة التربية ومجموعة الاتصالات تطلقان فعالية ساعة من البرمجة للعام السادس على التوالي

تيسير خالد: يدعو لبناء نظام سياسي مدني وعلماني تحكمه سلطة القانون وحسب

تيسير خالد: يدعو لبناء نظام سياسي مدني وعلماني تحكمه سلطة القانون وحسب

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة تعاني منها الأسيرات في &#34;الدامون&#34;

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة تعاني منها الأسيرات في "الدامون"

العاملون المتقاعدين ماليا في كلية فلسطين التقنية يعلقون العمل للمطالبة بحقوقهم

العاملون المتقاعدين ماليا في كلية فلسطين التقنية يعلقون العمل للمطالبة بحقوقهم

منوعات

حلا شيحة تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال مصري أهداها &#34;فيلا&#34;

حلا شيحة تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال مصري أهداها "فيلا"

ابنة كندة علوش في نزهة مع والديها

ابنة كندة علوش في نزهة مع والديها

&#34;كان مخبيكي فين؟&#34;.. أول ظهور لابنة سعد الصغير في عيد ميلادها

"كان مخبيكي فين؟".. أول ظهور لابنة سعد الصغير في عيد ميلادها

هيا الشعيبي تتفوه بلفظ خادش بعد إفزاعها في مقلب مفاجئ

هيا الشعيبي تتفوه بلفظ خادش بعد إفزاعها في مقلب مفاجئ

&#34;متحرش هوليود&#34; يدفع 25 مليون دولار تعويضات لضحاياه

"متحرش هوليود" يدفع 25 مليون دولار تعويضات لضحاياه

مايا دياب تسقط أرضًا بسبب &#34;مقلب&#34; ماجد المصري والرداد يلتقطها

مايا دياب تسقط أرضًا بسبب "مقلب" ماجد المصري والرداد يلتقطها

عمليات التجميل أفسدت جمال زوجة تامر حسني.. وناشطون يعلّقون: &#34;مومياء&#34;

عمليات التجميل أفسدت جمال زوجة تامر حسني.. وناشطون يعلّقون: "مومياء"

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

وفاة حصان &#34;شعبان عبدالرحيم&#34; حزنًا عليه

وفاة حصان "شعبان عبدالرحيم" حزنًا عليه

عربي

الهدوء يعود لبيروت بعد مواجهات بين الأمن و&#34;حزب الله&#34; وحركة &#34;أمل&#34;

الهدوء يعود لبيروت بعد مواجهات بين الأمن و"حزب الله" وحركة "أمل"

السعودية تلزم شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر

السعودية تلزم شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر

الإمارات تتحدث عن مؤامرة ضد محمد بن زايد

الإمارات تتحدث عن مؤامرة ضد محمد بن زايد

دعوة بالسعودية لإلغاء عقوبتي الجلد والإعدام

دعوة بالسعودية لإلغاء عقوبتي الجلد والإعدام