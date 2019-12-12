العاملون المتقاعدين ماليا في كلية فلسطين التقنية يعلقون العمل للمطالبة بحقوقهم



وأوضحت اللجنة المشتركة المكونة من لجنة العاملين بالكلية ولجنة ممثلة عن المتقاعدين ماليا أن الاضراب جاء بعد استنفاذ كافة السبل والاجراءات المتبعة من اجتماعات ومراسلات ومخاطبات متكررة مع إدارة الكلية لكن دون جدوى مطالبة بضرورة صرف الكادر كخطوة أولى لإنصاف العاملين وتحقيق المساواة.



لاسيما وأنه طال الكثير من العاملين في قوت يومهم الذين افنوا زهرة شبابهم وساهموا في بناء وتأسيس الكلية وتطويرها والارتقاء بمستواها لخدمة أبناء المجتمع الفلسطيني.





ويذكر أن المتقاعدين مالياً لا يتلقون كافة حقوقهم منذ تاريخ 1/7/2017.







رام الله - دنيا الوطننفذ اليوم العاملون المتقاعدون ماليا في كلية فلسطين التقنية بدير البلح إضراباً عن العمل الإداري والأكاديمي تخلله تنظيم وقفة احتجاجية مطالبين بإنصافهم ومنحهم حقوقهم ورفع الظلم الواقع عليهم وذلك أمام المبني الإداري داخل الكلية.