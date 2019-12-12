شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية تستنكر حملة الاعتقالات الإسرائيلية في المحافظات الشمالية

الجبهة العربية الفلسطينية تستنكر حملة الاعتقالات الإسرائيلية في المحافظات الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت الجبهة العربية الفلسطينية بشدة حملة الاعتقالات المسعورة التي تنفذها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في كافة محافظات الضفة الغربية، والتي طالت عدد كبير من ابناء شعبنا خلال الايام الماضية.

واضافت الجبهة في تصريح صحفي لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم ان الاحتلال يواصل جرائمه ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين الدولية وكافة القيم الأخلاقية والقانونية مكرساً نفسه دولة فوق القانون، بسبب ذلك الصمت الدولي المطبق تجاه ممارسات الاحتلال وتجاهل انتهاكاته وعدوانه المتواصل ضد كل ما هو فلسطيني بدعم لا محدود من ادارة الرئيس الامريكي "دونالد ترامب".

واوضحت الجبهة أن مواصلة الاحتلال لسياسة البلطجة والعربدة التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني، تعكس مدى التخبط والإرباك الذي تعيشه دولة الاحتلال نتيجة فشل احزابها في تشكيل حكومة وذهابها للانتخابات للمرة الثالثة والجرائم التي تلاحق رئيس وزراء الاحتلال الحالي "بنيامين نتنياهو" وهو بذلك يسعى الى تبييض صورته امام مجتمعه للهروب من ازماته على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.

واكدت الجبهة على مواصلة الجهد الفلسطيني والقيام بحملة دبلوماسية واسعة ذات صدى وتأثير في الرأي العام العالمي من اجل كشف الجرائم الإسرائيلية وانتهاكاتها المتكررة ضد شعبنا الفلسطيني، وتجنيد كل المؤيدين لحقوق شعبنا للضغط على إسرائيل لوقف عربدتها وبلطجتها.

وطالبت الجبهة العربية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتوقف أمام ما يحدث وتحمل مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني. كما تتوجه الى كافة هيئات القانون الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان باتخاذ موقف جدي إزاء جرائم الاختطاف التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد أبناء شعبنا، مؤكدة بأن شعبنا الفلسطيني لن تثنيه هذه الجرائم عن مواصلة نضاله المشروع حتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية وفي مقدمتها تحرير كافة أسرانا من سجون الاحتلال.

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