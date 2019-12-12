دولي

المصادقة على ميزانية لتمويل أعمال لجنة انتخابات الكنيست في إسرائيل

المصادقة على ميزانية لتمويل أعمال لجنة انتخابات الكنيست في إسرائيل
انتخابات إسرائيل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت مديرة لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، أورلي عدس: إنه تمت المصادقة على رصد ميزانية بمبلغ 329 مليون شيكل، لصالح تمويل أعمال اللجنة في الانتخابات التشريعية لـ (كنيست)  23. 

وأكدت عدس، أنه من الواضح حتى في هذه المرحلة أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية نفقات هذه الأعمال.

يشار إلى أن الهيئة العامة لـ(كنيست) صادقت فجر اليوم على القانونين القاضيين بحلها، وبإجراء الانتخابات الجديدة في الثاني من مارس/آذار المقبل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ومن جهتها ناشدت الحركة من أجل نزاهة الحكم القضاة الإيعاز  إلى نتنياهو، بأن يستقيل أيضا من منصب رئيس الوزراء. 

ورأت الحركة وجوب أن يناضل من أجل إثبات براءته بصفته مواطناً عادياً وليس رئيساً لوزراء.

أخبار ذات صلة

نتنياهو يُقرر الاستقالة من هذا المنصب مطلع الشهر المقبل

نتنياهو يُقرر الاستقالة من هذا المنصب مطلع الشهر المقبل

الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية بالمجلس الإقليمي &#34;ساحل عسقلان&#34;

الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية بالمجلس الإقليمي "ساحل عسقلان"

تحطم مروحية عسكرية ومقتل اثنين من طاقمها

تحطم مروحية عسكرية ومقتل اثنين من طاقمها

أمريكا تتوعد إيران بـ &#34;رد حاسم&#34;

أمريكا تتوعد إيران بـ "رد حاسم"

قرار من مندلبليت اليوم بشأن مطالبة نتنياهو بالاستقالة من المناصب الوزارية

قرار من مندلبليت اليوم بشأن مطالبة نتنياهو بالاستقالة من المناصب الوزارية

رسمياً.. (كنيست) يحلّ نفسه وإسرائيل لانتخابات ثالثة في مارس

رسمياً.. (كنيست) يحلّ نفسه وإسرائيل لانتخابات ثالثة في مارس

مقتل نحو 69 جندياً في هجوم مسلح في النيجر

مقتل نحو 69 جندياً في هجوم مسلح في النيجر

نتنياهو يشن هجوماً حاداً على حزب (أزرق أبيض)

نتنياهو يشن هجوماً حاداً على حزب (أزرق أبيض)

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

وزارة التربية ومجموعة الاتصالات تطلقان فعالية ساعة من البرمجة للعام السادس على التوالي

وزارة التربية ومجموعة الاتصالات تطلقان فعالية ساعة من البرمجة للعام السادس على التوالي

تيسير خالد: يدعو لبناء نظام سياسي مدني وعلماني تحكمه سلطة القانون وحسب

تيسير خالد: يدعو لبناء نظام سياسي مدني وعلماني تحكمه سلطة القانون وحسب

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة تعاني منها الأسيرات في &#34;الدامون&#34;

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة تعاني منها الأسيرات في "الدامون"

العاملون المتقاعدين ماليا في كلية فلسطين التقنية يعلقون العمل للمطالبة بحقوقهم

العاملون المتقاعدين ماليا في كلية فلسطين التقنية يعلقون العمل للمطالبة بحقوقهم

الجبهة العربية الفلسطينية تستنكر حملة الاعتقالات الإسرائيلية في المحافظات الشمالية

الجبهة العربية الفلسطينية تستنكر حملة الاعتقالات الإسرائيلية في المحافظات الشمالية

العدل: إرهاب الاحتلال للصحفيين انتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني

العدل: إرهاب الاحتلال للصحفيين انتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني

رأفت: ندعو أبناء الشعب الفلسطيني للتصدي للإجراءات الإسرائيلية بكافة اشكال المقاومة الشعبية

رأفت: ندعو أبناء الشعب الفلسطيني للتصدي للإجراءات الإسرائيلية بكافة اشكال المقاومة الشعبية

التنمية الاجتماعية تشارك بورقة بحثية حول برنامج التحويلات النقدية &#34;التحول والتطور&#34;

التنمية الاجتماعية تشارك بورقة بحثية حول برنامج التحويلات النقدية "التحول والتطور"

منوعات

حلا شيحة تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال مصري أهداها &#34;فيلا&#34;

حلا شيحة تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال مصري أهداها "فيلا"

ابنة كندة علوش في نزهة مع والديها

ابنة كندة علوش في نزهة مع والديها

&#34;كان مخبيكي فين؟&#34;.. أول ظهور لابنة سعد الصغير في عيد ميلادها

"كان مخبيكي فين؟".. أول ظهور لابنة سعد الصغير في عيد ميلادها

هيا الشعيبي تتفوه بلفظ خادش بعد إفزاعها في مقلب مفاجئ

هيا الشعيبي تتفوه بلفظ خادش بعد إفزاعها في مقلب مفاجئ

&#34;متحرش هوليود&#34; يدفع 25 مليون دولار تعويضات لضحاياه

"متحرش هوليود" يدفع 25 مليون دولار تعويضات لضحاياه

مايا دياب تسقط أرضًا بسبب &#34;مقلب&#34; ماجد المصري والرداد يلتقطها

مايا دياب تسقط أرضًا بسبب "مقلب" ماجد المصري والرداد يلتقطها

عمليات التجميل أفسدت جمال زوجة تامر حسني.. وناشطون يعلّقون: &#34;مومياء&#34;

عمليات التجميل أفسدت جمال زوجة تامر حسني.. وناشطون يعلّقون: "مومياء"

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

وفاة حصان &#34;شعبان عبدالرحيم&#34; حزنًا عليه

وفاة حصان "شعبان عبدالرحيم" حزنًا عليه

عربي

الهدوء يعود لبيروت بعد مواجهات بين الأمن و&#34;حزب الله&#34; وحركة &#34;أمل&#34;

الهدوء يعود لبيروت بعد مواجهات بين الأمن و"حزب الله" وحركة "أمل"

السعودية تلزم شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر

السعودية تلزم شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر

الإمارات تتحدث عن مؤامرة ضد محمد بن زايد

الإمارات تتحدث عن مؤامرة ضد محمد بن زايد

دعوة بالسعودية لإلغاء عقوبتي الجلد والإعدام

دعوة بالسعودية لإلغاء عقوبتي الجلد والإعدام