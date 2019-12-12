المصادقة على ميزانية لتمويل أعمال لجنة انتخابات الكنيست في إسرائيل





وأكدت عدس، أنه من الواضح حتى في هذه المرحلة أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية نفقات هذه الأعمال.



يشار إلى أن الهيئة العامة لـ(كنيست) صادقت فجر اليوم على القانونين القاضيين بحلها، وبإجراء الانتخابات الجديدة في الثاني من مارس/آذار المقبل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ومن جهتها ناشدت الحركة من أجل نزاهة الحكم القضاة الإيعاز إلى نتنياهو، بأن يستقيل أيضا من منصب رئيس الوزراء.





ورأت الحركة وجوب أن يناضل من أجل إثبات براءته بصفته مواطناً عادياً وليس رئيساً لوزراء.

رام الله - دنيا الوطنقالت مديرة لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، أورلي عدس: إنه تمت المصادقة على رصد ميزانية بمبلغ 329 مليون شيكل، لصالح تمويل أعمال اللجنة في الانتخابات التشريعية لـ (كنيست) 23.