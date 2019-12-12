شؤون فلسطينية

العدل: إرهاب الاحتلال للصحفيين انتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني

العدل: إرهاب الاحتلال للصحفيين انتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت وزارة العدل ان تمادي الاحتلال الإسرائيلي في إرهابه للصحفيين الذين هم عيون الحقيقة، يأتي كنتيجة لهذا الصمت الدولي غير المبرر عن هذه الجرائم المتواصلة، والتي كان آخرها إطلاق النار على عين صحفي فلسطيني أمام عدسات الكاميرات، كرسالة من الاحتلال أنه سيفقأ كل عين تنقل الحقيقة لهذا العالم.

ونددت الوزارة في بيان لها اليوم بالانتهاكات الممنهجة بحق الصحفيين في فلسطين، وحملات الاعتقالات التي طالت بالأمس الصحفية الفلسطينية والأسيرة المحررة سابقاً بشرى الطويل.

واعتبرت الوزارة أن هذه الانتهاكات بحق الصحافيين تأتي عبر سياسة ممنهجة ومقصودة، يتم خلالها مصادرة ممتلكاتهم وضربهم والاعتداء عليهم وتهديد حياتهم بشكل مباشر عبر إطلاق الرصاص مباشرة عليهم وإصابتهم بقصد منعهم من تأدية رسالتهم في فضح جرائم الاحتلال، كما فعلت مع المصورين الصحفيين معاذ عمارنة وعطية درويش وغيرهما.

وقالت أن هذه الانتهاكات، تمثل جرائم ممنهجة، وخروقات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتدل بشكل لا مراء فيه على نية قوات الاحتلال التسبب بالأذى البليغ والشلل وحتى القتل لمنعهم من أداء واجبهم في نقل الحقائق الفاضحة والجرائم المروعة التي يقوم بها الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي لإيجاد آلية لضمان سلامة الصحفيين، والاتحاد الدولي للصحفيين لتوفير حماية لهم، والعمل على ملاحقة  قوات الاحتلال في المحافل الدولية ومحاسبتها على جرائمها بحق الصحفيين الفلسطينيين.

كما دعت صحفيي العالم لضرورة تعزيز تضامنهم مع الصحافيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة وبشكل منظم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار نكوص المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية تجاه الصحفيين لضمان حمايتهم ووقف الانتهاكات بحقهم.

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