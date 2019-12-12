رأفت: ندعو أبناء الشعب الفلسطيني للتصدي للإجراءات الإسرائيلية بكافة اشكال المقاومة الشعبية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت أن القيادة قدمت طلبا رسميا لإسرائيل لتمكين أبناء شعبنا في القدس من التصويت في المدينة المقدسة كما جرى في الانتخابات السابقة.



وقال رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الخميس: "أن اتصالات تجرى وأجريت مع الصين والاتحاد الاوروبي والاردن ومصر وعدد من الدول المؤثرة لتمكين فلسطين من إجراء الانتخابات في القدس الشرقية مشيراً إلى أن القيادة بانتظار الرد الاسرائيلي حيث تذرعت تل أبيب بأنه سيتم بحثه في المجلس الاسرائيلي المصغر".



وأعرب رأفت عن أمله بأن يتم اصدار المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات قريبا جداً، وأن تتم في كافة المحافظات بما فيها مدينة القدس المحتلة.



فيما يتعلق باعتزام الحكومة الاسرائيلية ضم الاغوار قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت: "إن القيادة ستتجه إلى مجلس الأمن وإلى الجمعية العامة في هذا الموضوع المخالف لقرارات الشرعية الدولية"، ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني للتصدي للإجراءات والممارسات الإسرائيلية بكافة أشكال المقاومة الشعبية.