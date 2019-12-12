"الأوقاف" تنتهي من استئجار سكن الحجاج في المدينة المنورة

رام الله - دنيا الوطنقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية / رئيس لجنة استئجار سكن حجاج فلسطين حسام أبو الرب أن اللجنة قد أنهت عملية استئجار سكن الحجاج الخاص بالمحافظات الشمالية بالمدينة المنورة .واضاف ابو الرب في تصريح وصل "دنيا الوطن" انه تم استئجار فنادق مصنفة 4و5 نجوم في المنطقة المركزيةالشمالية من الحرم النبوي الشريف وتحوي كافة الخدمات الفندقية ، حيث أن بعضها يقع على بلاط الحرم مثل فندق أنوار المدينة ( موفنبيك ) وكذلك الفنادق الاربعة الاخرى تبعد مسافة ما بين 50 الى 150 متر من بلاط الحرم وهي ( روف المدينة ، النخبة إن ،الروضة إن ، سجى المدينة ).واكد ابو الرب ان توجيهات القيادة الفلسطينية وتعليمات دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بضرورة اختيار الفنادق القريبة والتي تؤمن الراحة والأمان للحجاج .مشيرا ان لجنة استئجار السكن والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء تضم في عضويتها بالإضافة إلى ممثلي وزارة الأوقاف ممثلين عن كل من وزارة المالية – اللوازم العامة ووزارة السياحة والآثار وديوان الرقابة المالية والإدارية ، قد عملت بجهد واجتهاد لما فيه مصلحة الحاج والحفاظ على المستوى المميز الذي حققته دولة فلسطين في خدمات الحجاج على كل الصعد ، وكذلك العمل على اختيار الأنسب من حيث توفير كل مقومات النجاح في الفنادق التي تم اختيارها والتي أثبتت التجاربالسابقة في مواسم الحج على قدرتها وجاهزيتها لاستقبال الحجاج وتوفير الخدمات الضرورية من قبل إدارة هذه الفنادق .وقال ابو الرب ان اللجنة ستتوجه مساء اليوم إلى مكة المكرمة من أجل استكمال إجراءات استئجار سكن مكة المكرمة ومقر بعثة الحج الفلسطينية .