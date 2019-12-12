صور: مدير تعليم الشمال يكّرم المعلمات الفائزات بمسابقة "أجمل سبورة"















































رام الله - دنيا الوطنكرّم مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، معلمات مدرسة معاوية بن أبي سفيان الفائزات بمسابقة "أجمل سبورة" التي تأتي في سياق المبادرة الإبداعية للمشرفة التربوية أ. عفاف أبو رفيع.جاء ذلك خلال الزيارة التي نفذها أ. العرابيد يرافقه مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. إسماعيل البياري، لمدرسة معاوية بن أبي سفيان الأساسية للبنات، حيث كان في استقبالهم مديرة المدرسة أ. ليلى مطر، والمشرفة أ. عفاف أبو رفيع.وأشاد أ. العرابيد بجهود المعلمات الفائزات وهنّ: سماح الغندور، وغادة شاهين، وأسمهان أبو حجر، مثمّناً دورهنّ في خدمة الطالبات وتحسين البيئة الصفية.ولفت أ. العرابيد إلى أن مثل هذه المسابقات والمبادرات تأتي في سياق جهود المديرية المتواصلة ومن خلفها الوزارة في تعزيز ثقافة التعليم الممتع والذي يهدف إلى الارتقاء بتعليم الطلبة، وتحسين البيئة التعليمية، والوصول إلى مخرجات تربوية وتعليمية أفضل، للمساهمة في نهضة المجتمع وتطويره.وهدفت المسابقة التي شاركت فيها مدارس التعليم الاساسي في المديرية، إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بالسبورة الصفيّة لتؤدي الغرض التعليمي والتربوي منها، وذلك من خلال تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الطلبة مثل جمال الخط، والترتيب، والتنظيم، والوضوح.كما هدفت المسابقة إلى حث المعلمين على جعل السبورة الصفيّة لوحة تربوية وجمالية تضم بين جنباتها عنوان الدرس وأقسامه وما يرافقه من رسومات توضيحية، إلى جانب العناصر الرئيسة الأخرى.وفاز في المسابقة إلى جانب معلمات "معاوية بن أبي سفيان"، كل من المعلمة سماح الدبجي من مدرسة حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبنات المشتركة، والمعلمة سها السلطان من مدرسة الأمير نايف بن عبد العزيز الثانوية للبنات، والمعلمتين فداء أبو شمالة، وإيلاف قاسم من مدرسة الشيماء الأساسية المشتركة، والمعلمة سهاد عفانة من مدرسة فاطمة بنت أسد الأساسية "ب" للبنات.