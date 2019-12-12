هيئة الأسرى تُحذر من انتكاسة صحية خطيرة للأسير أحمد زهران

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رام الله - دنيا الوطن

حذر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، من تعرض الأسير أحمد زهران المضرب عن الطعام منذ أكثر من 80 يوماً لانتكاسة صحية خطيرة وتضرر أعضائه الحيوية في حال استمرت سلطات الاحتلال بتجاهل وضع حد لاعتقاله الإداري.



وقال عبد ربه، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية الخميس: إن الاتصالات بين بعض قيادات الحركة الأسيرة ومصلحة السجون للافراج عن الأسير زهران لم تؤدي إلى أي نتائج بسبب تعنت وعنجهية الاحتلال.



وعبر عبد ربه، عن أمله في أن تسفر جلسة الاستئناف للنظر بتثبيت الاعتقال الإداري للأسير زهران في التاسع عشر من الشهر الجاري عن نتائج تؤول إلى إنهاء مأساته.