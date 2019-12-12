قوات الاحتلال تصيب مسعفاً وتعتقل طالبة خلال اقتحامها رام الله

قوات الاحتلال في الضفة الغربية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب رجل إسعاف برصاصة مطاطية في قدمه، وعدة شبان بالاختناق جراء قنابل الغاز، خلال مواجهات اندلعت، فجر اليوم الخميس، مع قوات الاحتلال في حي عين مصباح ومفترق سردا بمحافظة رام الله والبيرة.



واقتحمت قوات الاحتلال حي عين المصباح في رام الله، واعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت شذى ماجد حسن من منزلها، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في المكان، التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط ووابل من قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة مسعف برصاصة في القدم وعدد من الشبان بالاختناق.



كما اندلعت مواجهات في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة ومداهمة عدد من المنازل.