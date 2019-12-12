تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين مساء اليوم

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خاص دنيا الوطن

أكد الراصد الجوي، ليث العلامي، أن المنخفض الجوي يبدأ عصر اليوم الخميس، على شكل رياح نشطة قد تكون مثيرة للغبار، لافتاً إلى أن الجو سيشهد انخفاض إضافي على درجات الحرارة، وهطول أمطار خاصة في المنطقتين الشمالية والوسطى.



قال العلامي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "منخفض جوي سريع التأثير سيضرب فلسطين، يبدأ خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر، ويتركز على المنطقتين الشمالية والوسطى وبشكل محدود على المنطقة الجنوبية، وهو منخفض جوي اعتيادي يبدأ عصر هذا اليوم".



وتابع العلامي: "المنخفض ضعيف إلى متوسط في الشدة وسريع التأثير، وأبرز سماته هو انخفاض على درجات الحرارة وبرودة في الأجواء، ودرجات الحرارة دون معدلاتها بحدود ثلاث درجات مئوية، سيكون نشاط لرياح مع ساعات الظهر والعصر، الرياح سوف تكون مثيرة للغبار".



وأضاف العلامي: "تمتد الأمطار بشكل ضعيف وسريع إلى أجزاء من المناطق الجنوبية من جنوب الضفة الغربية وقطاع غزة، وستصل درجات الحرارة في المناطق الساحلية ما بين 20 الى 22 درجة مئوية، وفى المناطق الجبلية مثل جبال الضفة تصل ما بين 15 الى 14 درجة مئوية".



وأكمل العلامي: "المنخفض الجوي سريع التأثير، حيث ينتهي تأثيره خلال فجر وصباح يوم الجمعة، مع ترقد الأمطار يوم الجمعة فقط على المنطقة الشمالية من فلسطين، وبتحديد اقصى شمال فلسطين في مناطق الجليل الأعلى".



وأوضح العلامي، أنه نتيجة لنشاط الرياح خلال المنخفض، ستعمل على اثارة الغبار والأتربة حتي ساعات المساء، خلال ساعات المساء وتراجع سرعة الرياح إلى معتدلة في الصباح، مستطرداً: "نتوقع انحصار المنخفض الجوي يوم السبت، مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة، بحيث تصل درجات الحرارة الى معدلاتها العامة، ايضاً واجواء بارة نسبياً خاصة فوق الجبال".



وأضاف العلامي: "يوم الأحد سيكون هناك انخفاض على درجات الحرارة نتيجة كتلة هوائية باردة جديدة، وستكون لها تأثير على مختلف المناطق، ينتج عنها هطول لزخات محلية من الأمطار على مناطق متفرقة وعشوائية من فلسطين".