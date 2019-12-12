شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة شمال نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة شمال نابلس
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، اليوم الخميس، مركبات المواطنين بالحجارة، شمال نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين على طريق نابلس جنين، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار ببعضها، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يذكر أن المستوطنين الذين يقتحمون المنطقة بشكل يومي، وضعوا قبل أيام بيتاً متنقلا في أراضي بلدة برقة شمال نابلس.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أخلت مستوطنة (حومش)، التي كانت مقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر عام 2005

أخبار ذات صلة

العدل: إرهاب الاحتلال للصحفيين انتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني

العدل: إرهاب الاحتلال للصحفيين انتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني

رأفت: ندعو أبناء الشعب الفلسطيني للتصدي للإجراءات الإسرائيلية بكافة اشكال المقاومة الشعبية

رأفت: ندعو أبناء الشعب الفلسطيني للتصدي للإجراءات الإسرائيلية بكافة اشكال المقاومة الشعبية

التنمية الاجتماعية تشارك بورقة بحثية حول برنامج التحويلات النقدية &#34;التحول والتطور&#34;

التنمية الاجتماعية تشارك بورقة بحثية حول برنامج التحويلات النقدية "التحول والتطور"

&#34;الأوقاف&#34; تنتهي من استئجار سكن الحجاج في المدينة المنورة

"الأوقاف" تنتهي من استئجار سكن الحجاج في المدينة المنورة

من غزة والضفة الغربية: طلاب وأكاديميي الجامعات يقدمون رؤيتهم للمصالحة

من غزة والضفة الغربية: طلاب وأكاديميي الجامعات يقدمون رؤيتهم للمصالحة

صور: مدير تعليم الشمال يكّرم المعلمات الفائزات بمسابقة &#34;أجمل سبورة&#34;

صور: مدير تعليم الشمال يكّرم المعلمات الفائزات بمسابقة "أجمل سبورة"

هيئة الأسرى تُحذر من انتكاسة صحية خطيرة للأسير أحمد زهران

هيئة الأسرى تُحذر من انتكاسة صحية خطيرة للأسير أحمد زهران

عيسى: رغم أوسلو ما زالت الأراضي الفلسطينية لسنة 1967 تحت وطأة الاحتلال

عيسى: رغم أوسلو ما زالت الأراضي الفلسطينية لسنة 1967 تحت وطأة الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

رأفت: ندعو أبناء الشعب الفلسطيني للتصدي للإجراءات الإسرائيلية بكافة اشكال المقاومة الشعبية

رأفت: ندعو أبناء الشعب الفلسطيني للتصدي للإجراءات الإسرائيلية بكافة اشكال المقاومة الشعبية

التنمية الاجتماعية تشارك بورقة بحثية حول برنامج التحويلات النقدية &#34;التحول والتطور&#34;

التنمية الاجتماعية تشارك بورقة بحثية حول برنامج التحويلات النقدية "التحول والتطور"

&#34;الأوقاف&#34; تنتهي من استئجار سكن الحجاج في المدينة المنورة

"الأوقاف" تنتهي من استئجار سكن الحجاج في المدينة المنورة

من غزة والضفة الغربية: طلاب وأكاديميي الجامعات يقدمون رؤيتهم للمصالحة

من غزة والضفة الغربية: طلاب وأكاديميي الجامعات يقدمون رؤيتهم للمصالحة

صور: مدير تعليم الشمال يكّرم المعلمات الفائزات بمسابقة &#34;أجمل سبورة&#34;

صور: مدير تعليم الشمال يكّرم المعلمات الفائزات بمسابقة "أجمل سبورة"

عيسى: رغم أوسلو ما زالت الأراضي الفلسطينية لسنة 1967 تحت وطأة الاحتلال

عيسى: رغم أوسلو ما زالت الأراضي الفلسطينية لسنة 1967 تحت وطأة الاحتلال

قوات الاحتلال تصيب مسعفاً وتعتقل طالبة خلال اقتحامها رام الله

قوات الاحتلال تصيب مسعفاً وتعتقل طالبة خلال اقتحامها رام الله

نادي الأسير: إدارة معتقل &#34;نفحة&#34; تُمارس تعذيبًا نفسيًا بحق الأسير موسى صوفان

نادي الأسير: إدارة معتقل "نفحة" تُمارس تعذيبًا نفسيًا بحق الأسير موسى صوفان

منوعات

حلا شيحة تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال مصري أهداها &#34;فيلا&#34;

حلا شيحة تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال مصري أهداها "فيلا"

ابنة كندة علوش في نزهة مع والديها

ابنة كندة علوش في نزهة مع والديها

&#34;كان مخبيكي فين؟&#34;.. أول ظهور لابنة سعد الصغير في عيد ميلادها

"كان مخبيكي فين؟".. أول ظهور لابنة سعد الصغير في عيد ميلادها

هيا الشعيبي تتفوه بلفظ خادش بعد إفزاعها في مقلب مفاجئ

هيا الشعيبي تتفوه بلفظ خادش بعد إفزاعها في مقلب مفاجئ

&#34;متحرش هوليود&#34; يدفع 25 مليون دولار تعويضات لضحاياه

"متحرش هوليود" يدفع 25 مليون دولار تعويضات لضحاياه

مايا دياب تسقط أرضًا بسبب &#34;مقلب&#34; ماجد المصري والرداد يلتقطها

مايا دياب تسقط أرضًا بسبب "مقلب" ماجد المصري والرداد يلتقطها

عمليات التجميل أفسدت جمال زوجة تامر حسني.. وناشطون يعلّقون: &#34;مومياء&#34;

عمليات التجميل أفسدت جمال زوجة تامر حسني.. وناشطون يعلّقون: "مومياء"

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

وفاة حصان &#34;شعبان عبدالرحيم&#34; حزنًا عليه

وفاة حصان "شعبان عبدالرحيم" حزنًا عليه

عربي

الهدوء يعود لبيروت بعد مواجهات بين الأمن و&#34;حزب الله&#34; وحركة &#34;أمل&#34;

الهدوء يعود لبيروت بعد مواجهات بين الأمن و"حزب الله" وحركة "أمل"

السعودية تلزم شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر

السعودية تلزم شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر

الإمارات تتحدث عن مؤامرة ضد محمد بن زايد

الإمارات تتحدث عن مؤامرة ضد محمد بن زايد

دعوة بالسعودية لإلغاء عقوبتي الجلد والإعدام

دعوة بالسعودية لإلغاء عقوبتي الجلد والإعدام