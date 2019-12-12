مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة شمال نابلس

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، اليوم الخميس، مركبات المواطنين بالحجارة، شمال نابلس، شمال الضفة الغربية.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين على طريق نابلس جنين، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار ببعضها، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يذكر أن المستوطنين الذين يقتحمون المنطقة بشكل يومي، وضعوا قبل أيام بيتاً متنقلا في أراضي بلدة برقة شمال نابلس.



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أخلت مستوطنة (حومش)، التي كانت مقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر عام 2005