شؤون فلسطينية

بلدية الخليل تعلن استعدادها لاستقبال فصل الشتاء وتُصدر إرشادات للمواطنين

بلدية الخليل تعلن استعدادها لاستقبال فصل الشتاء وتُصدر إرشادات للمواطنين
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بلدية الخليل، اليوم الخميس، جهوزيتها لاستقبال فصل الشتاء الذي سيبدأ فعلياً في الثلث الأخير من الشهر الحالي "كانون الأول"، وأوضحت البلدية أنّ كافة طواقمها في حالة تأهب مستمر طيلة فصل الشتاء للتعامل مع المنخفضات الجوية وحالات الطوارئ، وأهابت بالمواطنين الكرام ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من خلال اتباع إرشادات السلامة العامة التالية:

1. عند هطول الأمطار، تجنب الاقتراب من أماكن تجمعات المياه، والاتصال فوراً بغرفة طوارئ البلدية.

2. تثبيت كل ما هو معرض للتطاير بفعل الرياح، خاصةً على أسطح البنايات، لضمان عدم تأثرها بالرياح المتوقعة أن تهب بسرعات عالية، لتجنب سقوط أي جسم قد يتسبب بإصابة المارين بالقرب من المكان وتعريض حياتهم للخطر.

3. تفقد قنوات الصرف الصحي في المنزل وخارجه، وإزالة كافة المواد التي قد تعيق تصريف المياه وحركة انسيابها في المصارف المخصصة لذلك، تجنباً للتعرض لخطر الفيضان جرّاء هطول الأمطار الغزيرة.

4. عمل الصيانة اللازمة للأسطح التي تعاني من التشقق والدلف.

5. إجراء أعمال الصيانة اللازمة لمختلف وسائل التدفئة وتنظيف مخارج الدخان للوسائل التي تعمل بالحطب وتهوية الغرف بالشكل الصحيح خاصة أثناء النوم.

6. التقليل من التحرك في شوارع المدينة بواسطة السيارات وذلك للتخفيف من الأزمة المرورية وتجنب إعاقة حركة الآليات والطواقم المختصة وسيارات الإسعاف والطوارئ في حال تساقط الثلوج.

7. عدم قيادة المركبات في الأماكن المغمورة بالمياه، وفي حال تعطل المركبة وسط الماء، تركها فوراً والاتجاه إلى مكان مرتفع، لأنّ الماء المندفع قد يجرف المركبة.

8. التزود بمضخات للمنازل والمحال المنخفضة من أجل استخدامها لشفط المياه التي قد تتدفق إليها.

9. ضرورة إزالة مخلفات البناء والأتربة الملقاة قرب الورش، منعا لانجرافها إلى شبكات تصريف المياه.

10. التزود بوسائل إنارة ومصابيح تعمل بالبطاريات في حال انقطاع التيار الكهربائي، وفي حال استخدام الشموع، يجب إبعادها عن متناول الأطفال منعا لحدوث حرائق.

11. صيانة حمّالات خزانات المياه، خاصة في العمارات المرتفعة بسبب قوة الرياح خوفاً من تساقطها او تطايرها.

كما نشرت بلدية الخليل أرقام هواتف الطوارئ الخاصة بتلقي نداءات المواطنين وهي على النحو التالي: طوارئ إطفائية بلدية الخليل 102، طوارئ الكهرباء 133

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