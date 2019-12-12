الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية بالمجلس الإقليمي "ساحل عسقلان"
رام الله - دنيا الوطن
يجري الجيش الإسرائيلي مناورة عسكرية، في المنطقة التابعة للمجلس الإقليمي، ساحل عسقلان.
يجري الجيش الإسرائيلي مناورة عسكرية، في المنطقة التابعة للمجلس الإقليمي، ساحل عسقلان.
وقال موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي: إنه سمع دوي صفارات الإنذار، صباح اليوم، في منطقة (زيكيم) ضمن مناورة عسكرية بدأت الساعة 09:00 صباح اليوم في المنطقة التابعة للمجلس الإقليمي ساحل عسقلان.
وأضاف: سيستمر التمرين حتى الساعة الرابعة مساءً سيسمع خلاله أصوات إطلاق نار وتفجيرات.
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