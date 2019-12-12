الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية بالمجلس الإقليمي "ساحل عسقلان"





وقال موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي: إنه سمع دوي صفارات الإنذار، صباح اليوم، في منطقة (زيكيم) ضمن مناورة عسكرية بدأت الساعة 09:00 صباح اليوم في المنطقة التابعة للمجلس الإقليمي ساحل عسقلان.





وأضاف: سيستمر التمرين حتى الساعة الرابعة مساءً سيسمع خلاله أصوات إطلاق نار وتفجيرات.





رام الله - دنيا الوطنيجري الجيش الإسرائيلي مناورة عسكرية، في المنطقة التابعة للمجلس الإقليمي، ساحل عسقلان.