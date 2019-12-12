دولي

الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية بالمجلس الإقليمي "ساحل عسقلان"

الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية بالمجلس الإقليمي "ساحل عسقلان"
مناورة إسرائيلية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
يجري الجيش الإسرائيلي مناورة عسكرية، في المنطقة التابعة للمجلس الإقليمي، ساحل عسقلان.

وقال موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي: إنه سمع دوي صفارات الإنذار، صباح اليوم، في منطقة (زيكيم) ضمن مناورة عسكرية بدأت الساعة 09:00 صباح اليوم في المنطقة التابعة للمجلس الإقليمي ساحل عسقلان.

وأضاف: سيستمر التمرين حتى الساعة الرابعة مساءً سيسمع خلاله أصوات إطلاق نار وتفجيرات.

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