وزارة الأشغال العامة والإسكان تكرم موظفي برنامج التشغيل المؤقت

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رام الله - دنيا الوطن

كرمت وزارة الأشغال العامة والإسكان موظفي برنامج التشغيل المؤقت الممول من برنامج UNDP حيث، استفادت كافة إدارات ودوائر الوزارة من خبراتهم العملية .



ووجه المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان التحية لموظفي برنامج التشغيل المؤقت على ما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم بالوزارة .



وقال م. سرحان إن موظفي برنامج التشغيل المؤقت كفاءات متميزة وقدموا عمل مميز خاص طواقم المسح الميداني التي بذلت جهودا كبيرة في مشروع المسح الميداني، اضافة لكافة موظفي البرنامج في مختلف دوائر الوزارة .



وشكر وكيل الوزارة م. سرحان موظفي برنامج التشغيل على جهوده متمنيا لها حياة عملية سعيدة ملؤها النجاح والعطاء .