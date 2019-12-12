قيادي بالمنظمة يكشف تفاصيل الاتصالات الأخيرة بشأن إجراء الانتخابات بالقدس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، أن القيادة قدمت طلباً رسمياً لإسرائيل لتمكين أبناء شعبنا في القدس من التصويت في المدينة المقدسة كما جرى في الانتخابات السابقة.



وقال رأفت، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الخميس، إن اتصالات تجرى وأجريت مع الصين والاتحاد الأوروبي والأردن ومصر وعدد من الدول المؤثرة لتمكين فلسطين من إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، مشيراً إلى أن القيادة بانتظار الرد الاسرائيلي حيث تذرعت تل أبيب بأنه سيتم بحثه في المجلس الإسرائيلي المصغر (كابينت).



وأعرب رأفت، عن أمله بأن يتم اصدار المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات قريباً جداً آملا، وأن تتم في كافة المحافظات بما فيها مدينة القدس المحتلة.



وفيما يتعلق باعتزام الحكومة الاسرائيلية ضم الأغوار، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت ان القيادة ستتجه الى مجلس الأمن وإلى الجمعية العامة في هذا الموضوع المخالف لقرارات الشرعية الدولية.