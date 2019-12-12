اليوم: موعد الإفراج عن الأسير علاء برهم بعد اعتقال استمر (12) عامًا







رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير إن اليوم الخميس، موعد الإفراج عن الأسير علاء غازي برهم (32 عامًا)، من قلقيلية، وذلك بعد اعتقال استمر لمدة (12) عامًا، في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.ولفت نادي الأسير إلى أنه سيتم الإفراج عنه من معتقل "النقب الصحراوي".