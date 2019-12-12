شؤون فلسطينية

الاحصاء الفلسطيني: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر تشرين ثاني

الاحصاء الفلسطيني: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر تشرين ثاني
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.31% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة مع شهر تشرين أول 2019، بواقع 0.37% في قطاع غزة، وبمقدار 0.32% في الضفة الغربية**، وبمقدار 0.17% في القدس J1*.

السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 7.32%، وأسعار الدرنيات بمقدار 6.85%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 2.81%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.46%، وأسعار الغاز بمقدار 2.37%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.38%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة 6.95%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 4.39%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.76%. 

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين ثاني 2019 مع شهر تشرين ثاني 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.64%، بواقع 2.05% في الضفة الغربية**، وبنسبة 1.34% في القدس J1*، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.33% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.37% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة مع شهر تشرين أول 2019، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 29.66%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 3.41%، وأسعار الغاز بمقدار 3.25%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.40%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.99%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.38%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة 6.62%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.00%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.80%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 1.10%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** انخفاضاً مقداره 0.32% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة مع شهر تشرين أول 2019، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 9.48%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 4.57%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 3.37%، وأسعار الغاز بمقدار 2.22%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة 7.63%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 7.62%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 6.02%، وأسعار الدرنيات بنسبة 3.80%.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة مع شهر تشرين أول 2019، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 5.72%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 4.26%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 3.70%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 11.55%، وأسعار البيض بنسبة 2.11%.

الجدول يوضح نسب التّغير الشّهرية في أسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية للأشهر:

 كانون ثاني – تشرين ثاني 2019:


الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في فلسطين للأشهر:
تشرين ثاني 2018 – تشرين ثاني 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).



تنويه:

· تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصبح 2018.

· تم الاعتماد على الإصدار الجديد من تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض من الاستخدام COICOP – 2018 والصادر عن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات الاستهلاكية.

ملاحظات:

- البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

- البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

أخبار ذات صلة

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير علاء برهم بعد اعتقال استمر (12) عامًا

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير علاء برهم بعد اعتقال استمر (12) عامًا

حنا: نرفض اللقاءات التطبيعية المشبوهة والتي تحمل عنوان حوار الاديان

حنا: نرفض اللقاءات التطبيعية المشبوهة والتي تحمل عنوان حوار الاديان

صور: مديرية شمال غزة تشارك في افتتاح موسم الفراولة للعام 2019-2020

صور: مديرية شمال غزة تشارك في افتتاح موسم الفراولة للعام 2019-2020

جيش الاحتلال يتأهب لمواجهات عنيفة بالضفة وغزة غداً

جيش الاحتلال يتأهب لمواجهات عنيفة بالضفة وغزة غداً

مفوضية الأسرى تطالب الصحة العالمية بإلزام الإحتلال بالكشف عن الأدوية المقدمه للأسرى

مفوضية الأسرى تطالب الصحة العالمية بإلزام الإحتلال بالكشف عن الأدوية المقدمه للأسرى

وزيرة الصحة: نعمل مع تركيا من أجل الموازنة التشغيلية للمستشفى التركي بغزة

وزيرة الصحة: نعمل مع تركيا من أجل الموازنة التشغيلية للمستشفى التركي بغزة

حماس تُعلق على اعتقال عدد من قياداتها بالخليل

حماس تُعلق على اعتقال عدد من قياداتها بالخليل

بعد أشهر من الإغلاق.. مأساة موظفي قناة القدس متواصلة وسط مناشدات بحلها

بعد أشهر من الإغلاق.. مأساة موظفي قناة القدس متواصلة وسط مناشدات بحلها

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير علاء برهم بعد اعتقال استمر (12) عامًا

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير علاء برهم بعد اعتقال استمر (12) عامًا

حنا: نرفض اللقاءات التطبيعية المشبوهة والتي تحمل عنوان حوار الاديان

حنا: نرفض اللقاءات التطبيعية المشبوهة والتي تحمل عنوان حوار الاديان

الاحصاء الفلسطيني: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر تشرين ثاني

الاحصاء الفلسطيني: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر تشرين ثاني

صور: مديرية شمال غزة تشارك في افتتاح موسم الفراولة للعام 2019-2020

صور: مديرية شمال غزة تشارك في افتتاح موسم الفراولة للعام 2019-2020

مجلس الطلبة والكتل الطلابية في بيرزيت يقررون إغلاق الجامعة اليوم

مجلس الطلبة والكتل الطلابية في بيرزيت يقررون إغلاق الجامعة اليوم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات لقيادات حماس في الخليل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات لقيادات حماس في الخليل

مسيرة حاشدة للاغاثة الطبية الفلسطينية للمطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة

مسيرة حاشدة للاغاثة الطبية الفلسطينية للمطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال عدداً من قادة حماس بالخليل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال عدداً من قادة حماس بالخليل

منوعات

حلا شيحة تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال مصري أهداها &#34;فيلا&#34;

حلا شيحة تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال مصري أهداها "فيلا"

ابنة كندة علوش في نزهة مع والديها

ابنة كندة علوش في نزهة مع والديها

&#34;كان مخبيكي فين؟&#34;.. أول ظهور لابنة سعد الصغير في عيد ميلادها

"كان مخبيكي فين؟".. أول ظهور لابنة سعد الصغير في عيد ميلادها

هيا الشعيبي تتفوه بلفظ خادش بعد إفزاعها في مقلب مفاجئ

هيا الشعيبي تتفوه بلفظ خادش بعد إفزاعها في مقلب مفاجئ

&#34;متحرش هوليود&#34; يدفع 25 مليون دولار تعويضات لضحاياه

"متحرش هوليود" يدفع 25 مليون دولار تعويضات لضحاياه

مايا دياب تسقط أرضًا بسبب &#34;مقلب&#34; ماجد المصري والرداد يلتقطها

مايا دياب تسقط أرضًا بسبب "مقلب" ماجد المصري والرداد يلتقطها

عمليات التجميل أفسدت جمال زوجة تامر حسني.. وناشطون يعلّقون: &#34;مومياء&#34;

عمليات التجميل أفسدت جمال زوجة تامر حسني.. وناشطون يعلّقون: "مومياء"

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

وفاة حصان &#34;شعبان عبدالرحيم&#34; حزنًا عليه

وفاة حصان "شعبان عبدالرحيم" حزنًا عليه

عربي

الهدوء يعود لبيروت بعد مواجهات بين الأمن و&#34;حزب الله&#34; وحركة &#34;أمل&#34;

الهدوء يعود لبيروت بعد مواجهات بين الأمن و"حزب الله" وحركة "أمل"

السعودية تلزم شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر

السعودية تلزم شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر

الإمارات تتحدث عن مؤامرة ضد محمد بن زايد

الإمارات تتحدث عن مؤامرة ضد محمد بن زايد

الثوري الإيراني يوضح تصريحات حول استهداف إسرائيل من لبنان

الثوري الإيراني يوضح تصريحات حول استهداف إسرائيل من لبنان