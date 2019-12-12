الاحصاء الفلسطيني: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر تشرين ثاني







تنويه:



· تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصبح 2018.



· تم الاعتماد على الإصدار الجديد من تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض من الاستخدام COICOP – 2018 والصادر عن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات الاستهلاكية.



ملاحظات:



- البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.



- البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

· تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصبح 2018.· تم الاعتماد على الإصدار الجديد من تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض من الاستخدام COICOP – 2018 والصادر عن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات الاستهلاكية.- البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.- البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.31% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة مع شهر تشرين أول 2019، بواقع 0.37% في قطاع غزة، وبمقدار 0.32% في الضفة الغربية**، وبمقدار 0.17% في القدس J1*.السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 7.32%، وأسعار الدرنيات بمقدار 6.85%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 2.81%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.46%، وأسعار الغاز بمقدار 2.37%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.38%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة 6.95%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 4.39%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.76%.وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين ثاني 2019 مع شهر تشرين ثاني 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.64%، بواقع 2.05% في الضفة الغربية**، وبنسبة 1.34% في القدس J1*، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.33% في قطاع غزة.سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.37% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة مع شهر تشرين أول 2019، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 29.66%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 3.41%، وأسعار الغاز بمقدار 3.25%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.40%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.99%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.38%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة 6.62%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.00%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.80%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 1.10%.كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** انخفاضاً مقداره 0.32% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة مع شهر تشرين أول 2019، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 9.48%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 4.57%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 3.37%، وأسعار الغاز بمقدار 2.22%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة 7.63%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 7.62%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 6.02%، وأسعار الدرنيات بنسبة 3.80%.سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة مع شهر تشرين أول 2019، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 5.72%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 4.26%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 3.70%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 11.55%، وأسعار البيض بنسبة 2.11%.الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في فلسطين للأشهر:تشرين ثاني 2018 – تشرين ثاني 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).