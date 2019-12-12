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الهدوء يعود لبيروت بعد مواجهات بين الأمن و"حزب الله" وحركة "أمل"

الهدوء يعود لبيروت بعد مواجهات بين الأمن و"حزب الله" وحركة "أمل"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عاد الهدوء ليلة البارحة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد مواجهات بين القوى الأمنية ومناصرين لـ "حزب الله" وحركة "أمل" في وسط بيروت.

ونقلت وكالة (نوفوستي) عن أحد المشاركين في المظاهرات، أن المواجهات انتهت، والوضع بات تحت سيطرة القوى الأمنية، حيث كان قد تجمع العشرات من أنصار "حزب الله" وحركة "أمل" في محيط ساحتي الشهداء ورياض الصلح في بيروت في محاولة للدخول واقتحام الساحتين لجهة جسر الرينغ في وسط بيروت، حيث يتجمهر المتظاهرون المطالبون بالإصلاحات وبزوال الطبقة الحاكمة في البلاد​​​.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها مناصرون لـ"حزب الله" وحركة "أمل" اقتحام ساحات التظاهر وحرق خيام المتظاهرين اللبنانيين.

وشوهدت آليات معززة لقوى الأمن في محيط ساحتي الشهداء ورياض الصلح، تحسبا لأي عملية اقتحام.

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