الإمارات تتحدث عن مؤامرة ضد محمد بن زايد

وأوضح قرقاش، في تغريدة له عبر حسابه الخاص على (تويتر)، أن بن زايد ودولة الإمارات يقدمان رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف"، مستذكراً ما سماها "الحملات المنظمة ضد بن زايد، التي تأتي تحت مسميات مختلفة"، وفق تعبيره.



وأضاف: "نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد الشيخ محمد بن زايد وتحت مسميات مختلفة، والحقيقة أن الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات يقدمان نموذجا مغايرا وناجحا للاستقرار والازدهار والتسامح، ورؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف".



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: إنه يرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.