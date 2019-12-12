جيش الاحتلال يتأهب لمواجهات عنيفة بالضفة وغزة غداً

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت القناة الإسرائيلية الثانية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يتأهب لوقوع مواجهات عنيفة بالضفة الغربية، وعلى الحدود مع قطاع غزة، غداً الجمعة.



وأوضحت القناة، أن الجيش الإسرائيلي شن الليلة حملة اعتقالات طالت عدداً من قيادات من حركة حماس بالضفة، عشية اقتراب ذكرى انطلاقة الحركة.



وبحسب القناة الثانية: فإن توقعات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تشير الى أن حركة حماس، ستعمل على زيادة حدة التظاهرات بالضفة وغزة، في يوم ذكرى انطلاقتها.



وأضافت القناة، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تعتقد أن حركة حماس ستحاول استغلال هذه المناسبة، وزيادة حدة التظاهرات على الحدود مع قطاع غزة.



وأشارت القناة، إلى أن الجيش الإسرائيلي، بدأ بتعزيز قواته بعدة مناطق بالضفة الغربية، تحسبا لاندلاع مواجهات عنيفة غداً الجمعة.