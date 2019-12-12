شؤون فلسطينية

حماس تُعلق على اعتقال عدد من قياداتها بالخليل

حماس تُعلق على اعتقال عدد من قياداتها بالخليل
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس؛ صباح اليوم الخميس، تعقيبا على اعتقال الاحتلال لعدد من القيادات في مدينة الخليل وكان على النحو التالي:

إن اعتقال الاحتلال لعدد من قيادات الحركة والنواب في مدينة الخليل يؤكد على محاولاته المستمرة لتعطيل الحياة السياسية الفلسطينية الداخلية، والتي يشكل الاعتقال والتغييب أحد أهم أدواتها.

نؤكد على أن حملات الاعتقال والملاحقة، لن توقفنا عن دورنا الطليعي في تصويب البوصلة الوطنية نحو مواجهة مخططات الاحتلال، وفي هذا الإطار جاءت الجهود لتذليل كافة العقبات أمام إجراء الانتخابات وترتيب البيت الفلسطيني.
   
إن الانطلاقة المباركة لحركتنا والتي تحل بعد أيام، هي عنوان لذلك القدر الذي حمله رجال، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وسيواصلون طريقهم بعزم وثبات.

أخبار ذات صلة

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير علاء برهم بعد اعتقال استمر (12) عامًا

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير علاء برهم بعد اعتقال استمر (12) عامًا

حنا: نرفض اللقاءات التطبيعية المشبوهة والتي تحمل عنوان حوار الاديان

حنا: نرفض اللقاءات التطبيعية المشبوهة والتي تحمل عنوان حوار الاديان

الاحصاء الفلسطيني: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر تشرين ثاني

الاحصاء الفلسطيني: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر تشرين ثاني

صور: مديرية شمال غزة تشارك في افتتاح موسم الفراولة للعام 2019-2020

صور: مديرية شمال غزة تشارك في افتتاح موسم الفراولة للعام 2019-2020

جيش الاحتلال يتأهب لمواجهات عنيفة بالضفة وغزة غداً

جيش الاحتلال يتأهب لمواجهات عنيفة بالضفة وغزة غداً

مفوضية الأسرى تطالب الصحة العالمية بإلزام الإحتلال بالكشف عن الأدوية المقدمه للأسرى

مفوضية الأسرى تطالب الصحة العالمية بإلزام الإحتلال بالكشف عن الأدوية المقدمه للأسرى

وزيرة الصحة: نعمل مع تركيا من أجل الموازنة التشغيلية للمستشفى التركي بغزة

وزيرة الصحة: نعمل مع تركيا من أجل الموازنة التشغيلية للمستشفى التركي بغزة

بعد أشهر من الإغلاق.. مأساة موظفي قناة القدس متواصلة وسط مناشدات بحلها

بعد أشهر من الإغلاق.. مأساة موظفي قناة القدس متواصلة وسط مناشدات بحلها

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير علاء برهم بعد اعتقال استمر (12) عامًا

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير علاء برهم بعد اعتقال استمر (12) عامًا

حنا: نرفض اللقاءات التطبيعية المشبوهة والتي تحمل عنوان حوار الاديان

حنا: نرفض اللقاءات التطبيعية المشبوهة والتي تحمل عنوان حوار الاديان

الاحصاء الفلسطيني: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر تشرين ثاني

الاحصاء الفلسطيني: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر تشرين ثاني

صور: مديرية شمال غزة تشارك في افتتاح موسم الفراولة للعام 2019-2020

صور: مديرية شمال غزة تشارك في افتتاح موسم الفراولة للعام 2019-2020

مجلس الطلبة والكتل الطلابية في بيرزيت يقررون إغلاق الجامعة اليوم

مجلس الطلبة والكتل الطلابية في بيرزيت يقررون إغلاق الجامعة اليوم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات لقيادات حماس في الخليل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات لقيادات حماس في الخليل

مسيرة حاشدة للاغاثة الطبية الفلسطينية للمطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة

مسيرة حاشدة للاغاثة الطبية الفلسطينية للمطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال عدداً من قادة حماس بالخليل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال عدداً من قادة حماس بالخليل

منوعات

حلا شيحة تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال مصري أهداها &#34;فيلا&#34;

حلا شيحة تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال مصري أهداها "فيلا"

ابنة كندة علوش في نزهة مع والديها

ابنة كندة علوش في نزهة مع والديها

&#34;كان مخبيكي فين؟&#34;.. أول ظهور لابنة سعد الصغير في عيد ميلادها

"كان مخبيكي فين؟".. أول ظهور لابنة سعد الصغير في عيد ميلادها

هيا الشعيبي تتفوه بلفظ خادش بعد إفزاعها في مقلب مفاجئ

هيا الشعيبي تتفوه بلفظ خادش بعد إفزاعها في مقلب مفاجئ

&#34;متحرش هوليود&#34; يدفع 25 مليون دولار تعويضات لضحاياه

"متحرش هوليود" يدفع 25 مليون دولار تعويضات لضحاياه

مايا دياب تسقط أرضًا بسبب &#34;مقلب&#34; ماجد المصري والرداد يلتقطها

مايا دياب تسقط أرضًا بسبب "مقلب" ماجد المصري والرداد يلتقطها

عمليات التجميل أفسدت جمال زوجة تامر حسني.. وناشطون يعلّقون: &#34;مومياء&#34;

عمليات التجميل أفسدت جمال زوجة تامر حسني.. وناشطون يعلّقون: "مومياء"

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

وفاة حصان &#34;شعبان عبدالرحيم&#34; حزنًا عليه

وفاة حصان "شعبان عبدالرحيم" حزنًا عليه

عربي

الهدوء يعود لبيروت بعد مواجهات بين الأمن و&#34;حزب الله&#34; وحركة &#34;أمل&#34;

الهدوء يعود لبيروت بعد مواجهات بين الأمن و"حزب الله" وحركة "أمل"

السعودية تلزم شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر

السعودية تلزم شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر

الإمارات تتحدث عن مؤامرة ضد محمد بن زايد

الإمارات تتحدث عن مؤامرة ضد محمد بن زايد

الثوري الإيراني يوضح تصريحات حول استهداف إسرائيل من لبنان

الثوري الإيراني يوضح تصريحات حول استهداف إسرائيل من لبنان