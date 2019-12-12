حماس تُعلق على اعتقال عدد من قياداتها بالخليل





رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس؛ صباح اليوم الخميس، تعقيبا على اعتقال الاحتلال لعدد من القيادات في مدينة الخليل وكان على النحو التالي:إن اعتقال الاحتلال لعدد من قيادات الحركة والنواب في مدينة الخليل يؤكد على محاولاته المستمرة لتعطيل الحياة السياسية الفلسطينية الداخلية، والتي يشكل الاعتقال والتغييب أحد أهم أدواتها.نؤكد على أن حملات الاعتقال والملاحقة، لن توقفنا عن دورنا الطليعي في تصويب البوصلة الوطنية نحو مواجهة مخططات الاحتلال، وفي هذا الإطار جاءت الجهود لتذليل كافة العقبات أمام إجراء الانتخابات وترتيب البيت الفلسطيني.إن الانطلاقة المباركة لحركتنا والتي تحل بعد أيام، هي عنوان لذلك القدر الذي حمله رجال، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وسيواصلون طريقهم بعزم وثبات.