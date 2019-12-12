شؤون فلسطينية

بعد أشهر من الإغلاق.. مأساة موظفي قناة القدس متواصلة وسط مناشدات بحلها

بعد أشهر من الإغلاق.. مأساة موظفي قناة القدس متواصلة وسط مناشدات بحلها
قناة القدس الفضائية - شعار
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان 
عشرة أشهر مرّت على إغلاق قناة (القدس) الفضائية، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي كانت العاصمة اللبنانية، بيروت مقرها، بينما كان هناك مكتبان لها في قطاع غزة والضفة الغربية.

وبعد هذه المدة الطويلة، عادت إلى السطح من جديد أزمة موظفي القناة، حيث لا زالوا يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية، التي لم يحصلوا عليها حتى هذه اللحظة، في وقت تعاني فيه الأراضي الفلسطينية، من أوضاع اقتصادية صعبة، وارتفاع معدلات البطالة، ونقص كبير في فرص العمل. 

محمد الداهودي، أحد موظفي قناة القدس الفضائية المغلقة يقول لـ"دنيا الوطن": إن قراراً اُتخذ بإغلاقها يوم التاسع من شباط/فبراير 2019، وكان القرار ليس مفاجئاً باعتبار أن القناة كانت تعاني طوال موسمين قبل إغلاقها بظروف مالية صعبة للغاية.

وأضاف: وصلتنا رسالة في الثامن من شباط/فبراير الماضي، أنه "اعتباراً من الغد القناة مغلقة وطُلب منا عدم الذهاب إلى العمل"، مشيراً إلى أن الحالة المادية كانت أصلاً صعبة جداً، والأزمة كانت قبل عامين من الإغلاق، حيث لم يكن الموظفون يتلقون رواتبهم بانتظام، وكانت هناك مستحقات على القناة، لصالح الموظفين، قبل الإغلاق رواتب ما يعادل عام كامل.

وأكد الموظف السابق في قناة (القدس) الفضائية، أن توقيت الإغلاق كان سيئاً جداً على موظفي القناة، وكانوا منهكين من ناحية عدم انتظام الرواتب، قبل أن يجدوا أنفسهم في "الشارع".

وقال الداهودي: إن مسؤولي القناة وعدوا الموظفين بأن "حقوقهم محفوظة وأنها مقِرّة بهذا الشأن"، معرباً عن أسفه الشديد، بأنهم لم يمنحوا حتى اللحظة الموظفين "ورقة مخالصة"، وحتى "شهادة الخبرة تأخرت بشكل كبير".

وتابع: هذا الأمر يشمل الزملاء في الضفة الغربية وبيروت، وبالنسبة لغزة، إدارة قناة القدس، أعطت صلاحيات للمكتب الإعلامي لحماس، أن تبيع أملاك المؤسسة وأن تصرف المستحقات للموظفين، ولكن حتى اللحظة لم يحصل معظمنا على ما يقارب 10% من المستحقات.

وشدّد الداهودي على أن موظفي القناة يعانون من أوضاع متدهورة للغاية، ولا توجد فرص عمل، والأمر السيء هو أن معظم موظفي القناة في غزة، ممنوعون من السفر عن طريق معبر رفح، وهذا يمثل عائقاً أمام إيجاد أية فرص خارج قطاع غزة.

ودعت مؤسسات صحافية مختلفة في قطاع غزة، أمس الأربعاء، إلى إنصاف موظفي قناة القدس التي تم إغلاقها منذ نحو عام بسبب الأزمة المالية التي عصفت بها.

وأعرب (التجمع الإعلامي الفلسطيني) عن تضامنه الكامل مع صحفيي القناة، داعيًا إدارتها إلى العمل على إيجاد الحلول الكفيلة بإعادة الحقوق للموظفين المسرحين، وضمان تسديد مستحقاتهم بالشكل الأمثل.

من ناحيته، أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين تضامنه التام مع صحفيي إذاعة فرسان الإرادة، وصحفيي قناة القدس، فيما جددت كتلة الصحفي الفلسطيني تضامنها مع العاملين في القناة، معتبرةً فترة العام الماضي التي انقضت بعد إغلاق القناة كانت كافية لإعادة ترتيب الأوراق وإنصاف الزملاء الصحفيين العاملين فيها.

وكان مدير مكتب القناة في غزة، عماد الإفرنجي قال في شباط/فبراير الماضي، عد أيام قليلة من إغلاقها، في تصريحات لـ"دنيا الوطن"، إنه لا يستطيع تحديد رقم معين، حول الديون المستحقة على القناة، ولكن "أستطيع أن أقدرها بالملايين".

وأكد الإفرنجي حينها، أنه كان هناك نحو 300 موظف، يعملون في كل مكاتب القناة قبل بداية الأزمة، وبالكاد وصل إلى 100 موظف في كل مكاتبها، حين أغلقت.

كما طالب القيادي في حركة حماس، وصفي قبها، بتشكيل لجنة تحقيق في قضية إغلاق قناة (القدس) الفضائية.

وقال قبها، في منشور عبر صفحته بموقع (فيسبوك) في آيار/مايو الماضي: إنه لا بد من تشكيل لجنة تحقيق مهنية، وموضوعية، وحيادية، وذات مصداقية؛ للوقوف على قرار وقف بث فضائية (القدس) الفضائية.

وأوضح قبها، أن القناة أوقفت بثها، ليس نتيجة أزمة مالية فحسب وإنما أيضاً نتيجة حتمية لعقلية الفوضى والمراهقة الإدارية و"اللغوصة" بالعمل، التي باتت تميز عدداً من الشخصيات القيادية والإدارية.

أخبار ذات صلة

مجلس الطلبة والكتل الطلابية في بيرزيت يقررون إغلاق الجامعة اليوم

مجلس الطلبة والكتل الطلابية في بيرزيت يقررون إغلاق الجامعة اليوم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات لقيادات حماس في الخليل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات لقيادات حماس في الخليل

مسيرة حاشدة للاغاثة الطبية الفلسطينية للمطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة

مسيرة حاشدة للاغاثة الطبية الفلسطينية للمطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة

هل تنجح مبادرة لوكسمبورغ بدفع دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف المشترك بفلسطين؟

هل تنجح مبادرة لوكسمبورغ بدفع دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف المشترك بفلسطين؟

الرئيس عباس يصل مدينة شرم الشيخ يوم غدٍ الجمعة

الرئيس عباس يصل مدينة شرم الشيخ يوم غدٍ الجمعة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال عدداً من قادة حماس بالخليل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال عدداً من قادة حماس بالخليل

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار في مختلف المناطق

منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار في مختلف المناطق

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مجلس الطلبة والكتل الطلابية في بيرزيت يقررون إغلاق الجامعة اليوم

مجلس الطلبة والكتل الطلابية في بيرزيت يقررون إغلاق الجامعة اليوم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات لقيادات حماس في الخليل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات لقيادات حماس في الخليل

مسيرة حاشدة للاغاثة الطبية الفلسطينية للمطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة

مسيرة حاشدة للاغاثة الطبية الفلسطينية للمطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة

لوكسمبورغ تدعم سلطة المياه بمليون و150 ألف يورو

لوكسمبورغ تدعم سلطة المياه بمليون و150 ألف يورو

سلطة النقد وهيئة الأمم المتحدة تعلنان نتائج التدقيق من منظور النوع الاجتماعي

سلطة النقد وهيئة الأمم المتحدة تعلنان نتائج التدقيق من منظور النوع الاجتماعي

شبير يطالب فضائية القدس بدفع حقوق موظفيها الذين تم الاستغناء عنهم

شبير يطالب فضائية القدس بدفع حقوق موظفيها الذين تم الاستغناء عنهم

شاهد: حلس يبحث مع ممثل ألمانيا لدى فلسطين تطورات الوضع الفلسطيني

شاهد: حلس يبحث مع ممثل ألمانيا لدى فلسطين تطورات الوضع الفلسطيني

قيادة حركة فتح تعقد لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية بقطاع غزة

قيادة حركة فتح تعقد لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية بقطاع غزة

منوعات

هيا الشعيبي تتفوه بلفظ خادش بعد إفزاعها في مقلب مفاجئ

هيا الشعيبي تتفوه بلفظ خادش بعد إفزاعها في مقلب مفاجئ

&#34;متحرش هوليود&#34; يدفع 25 مليون دولار تعويضات لضحاياه

"متحرش هوليود" يدفع 25 مليون دولار تعويضات لضحاياه

مايا دياب تسقط أرضًا بسبب &#34;مقلب&#34; ماجد المصري والرداد يلتقطها

مايا دياب تسقط أرضًا بسبب "مقلب" ماجد المصري والرداد يلتقطها

عمليات التجميل أفسدت جمال زوجة تامر حسني.. وناشطون يعلّقون: &#34;مومياء&#34;

عمليات التجميل أفسدت جمال زوجة تامر حسني.. وناشطون يعلّقون: "مومياء"

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

وفاة حصان &#34;شعبان عبدالرحيم&#34; حزنًا عليه

وفاة حصان "شعبان عبدالرحيم" حزنًا عليه

كيم كاردشيان تقاضي طبيباً بسبب مافعله بصورتها

كيم كاردشيان تقاضي طبيباً بسبب مافعله بصورتها

إليسا تُوجه رسالة لإيران

إليسا تُوجه رسالة لإيران

بعد شائعة طلاقهما.. زوجة أحمد السقا تكشف سر رفض والدها الزواج منه

بعد شائعة طلاقهما.. زوجة أحمد السقا تكشف سر رفض والدها الزواج منه

عربي

الثوري الإيراني يوضح تصريحات حول استهداف إسرائيل من لبنان

الثوري الإيراني يوضح تصريحات حول استهداف إسرائيل من لبنان

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

كشف سبب غياب أمير قطر عن القمة الخليجية بالرياض

كشف سبب غياب أمير قطر عن القمة الخليجية بالرياض

أمريكا تُوقف تدريب العسكريين السعوديين بعد حادثة &#34;الشمراني&#34;

أمريكا تُوقف تدريب العسكريين السعوديين بعد حادثة "الشمراني"