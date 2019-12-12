مجلس الطلبة والكتل الطلابية في بيرزيت يقررون إغلاق الجامعة اليوم



يشار إلى أن قوات الاحتلال قامت الليلة باعتقال منسقة أعمال مؤتمر مجلس الطلبة شذى حسن من منزلها برام الله.



وكانت إدارة جامعة بيرزيت أعلنت في وقت سابق الاربعاء عن استئناف التدريس كالمعتاد في الجامعة يوم الخميس 12/12/2019 وذلك من أجل منح الفرصة للحوار بين إدارة الجامعة والطلبة وذلك بعد قرارها صباحا بإخلاء الجامعة من الطلبة اليوم على وجه السرعة وحتى إشعار آخر.







رام الله - دنيا الوطنقرر مجلس اتحاد الطلبة والكتل الطلابية في جامعة بيرزيت إغلاق الجامعة اليوم الخميس وتعليق الدوام.وأوضح المجلس أن القرار جاء بسبب عدم استجابة ادارة الجامعة لطلب تأجيل الامتحانات.