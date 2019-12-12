شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات لقيادات حماس في الخليل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات لقيادات حماس في الخليل
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الليلة حملة اعتقالات طالت ستة من قيادات حركة حماس في مدينة الخليل، بينهم نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، ووزير سابق، وجميعهم أسرى محررون.

واعتقلت قوات الاحتلال كل من: محمد جمال النتشة، والوزير السابق عيسى الجعبري، والشيخ عبد الخالق النتشة، والشيخ عمر القواسمي، والشيخ جواد بحر النتشة، والشيخ مازن النتشة بعد اقتحام منازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الطالبة في جامعة بيرزيت ورئيسة مؤتمر مجلس الطلبة شذى ماجد حسن بعد اقتحام منزلها في رام الله.

وجرت مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين خلال اقتحام المدينة، حيث أصيب مسعف وعدد من المواطنين بالاختناق.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن يحيى الرفاتي من بيت لحم، والمواطن محمد خيزران من مخيم بلاطة بنابلس.

كما جرى اقتحام منزل المواطن جمال دندن وتهديده بالاعتقال في أبو ديس شرق القدس المحتلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شرق الخليل ودورا جنوبا وقامت بتفتيش وتخريب منازل كل من الأستاذ حكيم محمود شلالدة، الشيخ يونس أحمد كوازبه، بلال عارف شلالدة، وحيد معروف شلالدة، مناضل ساكت شلالدة، إياد أنور كوازبه ومحمد أبو عرقوب وسط تهديد و وعيد بمنع المشاركة بأي فعاليات.

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