تحطم مروحية عسكرية ومقتل اثنين من طاقمها

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الدفاع الروسية: إن مروحية عسكرية من طراز (مي-28)، قد تحطمت في إقليم كراسنودار، مما أسفر عن مقتل طيارين.



وأضاف البيان، وفق (روسيا اليوم)، أنه "في 11 كانون الأول/ديسمبر، في تمام الساعة (23:00 بتوقيت موسكو، 20:00 بتوقيت غرينتش)، تحطمت مروحية من طراز "مي – 28" في إقليم كراسنودار بالقرب من مطار كورينوفسك خلال رحله تدريبية نفذت ليلا في ظل ظروف جوية صعبة.



وتابع البيان، أن الرحلة نفذت بدون ذخيرة وأن تحطم الطائرة لم ينتج عنه أي خسائر مادية، لافتاً إلى أن الطيارين ماتا في الحادث وتم إرسال فريق تحقيق خاص إلى الموقع للتحقيق في الحادث.