أمريكا تتوعد إيران بـ "رد حاسم"

وقال إسبر، في مؤتمر صحفي أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، وفق (روسيا اليوم): "مساعي طهران في الأشهر الأخيرة تتزايد لزعزعة استقرار المنطقة حيث هاجمت أهدافا في السعودية، وعطلت الشحن التجاري عبر مضيق هرمز، وأسقطت طائرة أمريكية بدون طيار في المجال الجوي الدولي، وقدمت الدعم للعديد من المجموعات المسلحة، ولمواجهة هذه التهديدات الإيرانية المتزايدة نتبع نهجا لتعزيز دفاعاتنا، وتمكين شركائنا من الدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل".



وتابع: "منذ شهر مايو من هذا العام، تم نشر ما يقرب من 14000 من جنودنا في المنطقة ليكونوا دليلا ملموسا على التزامنا تجاه حلفائنا وشركائنا، لا تهدف هذه القوات الإضافية إلى التصعيد، بل تهدف إلى طمأنة أصدقائنا والدعم في حال أي تهديد أو هجوم".



وتوعد وزير الدفاع بالرد الحاسم في حال أي هجوم أو تهديد من قبل إيران، مؤكدا: "سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا".



من جانب آخر لفت إسبر إلى أنه على مدار الـ18 شهرا الماضية، كثفت وزارة الدفاع من حملة الضغوطات الاقتصادية والدبلوماسية من قبل الولايات المتحدة تجاه إيران في مسعى إلى إعادة "النظام الإيراني" إلى طاولة المفاوضات من أجل صفقة جديدة أفضل تعالج التهديدات الصادرة عن إيران.



في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن واشنطن بصدد فرض عقوبات جديدة على إيران، ستطال كيانات وشركات إيرانية تقوم بتهريب الأسلحة، كشركة الطيران "ماهان" الإيرانية.



رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن بلاده تسعى لتعزيز دفاعاتها وتمكين شركائها من مواجهة تهديدات إيران المتزايدة لزعزعة استقرار المنطقة، متوعداً إياها بالرد الحاسم.