قرار من مندلبليت اليوم بشأن مطالبة نتنياهو بالاستقالة من المناصب الوزارية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر أن يبلغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، افيحاي مندلبليت حتى الساعة العاشرة صباحاً، ما تسمى محكمة "العدل" العليا قراره بشأن مطالبة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو باستقالته من المناصب الوزارية الأربعة التي يتولاها.



ووفق هيئة الإذاعة الإسرائيلية (مكان)، فإنه قُدم إلى المحكمة التماسان بهذا الشأن، وطلبت المحكمة من نتنياهو أن يبلغها حتى اليوم، ما إذا كان يريد الرد على هذين الالتماسين أم لا.



وأضافت (مكان): أن مجموعة من وزراء (الليكود)، بينهم ياريف ليفين، توجهوا إلى نتنياهو صباح أمس، واقترحوا عليه أن يعلن التنازل عن حصانته البرلمانية بهدف إقامة حكومة وحدة وطنية.



واحتج مقربون من نتنياهو على هذا الاقتراح، فقالوا له إن من عرض ذلك غير معني بمصلحته.



ورجح مسؤول كبير في (الليكود)، أن تتصدر قضية الحصانة البرلمانية لرئيس الوزراء الحملة الانتخابية.



وتخوض إسرائيل معركة انتخابية ثالثة في أقل من عام، بعد أن صادقت الهيئة العامة لـ(كنيست) فجر اليوم على القانونين القاضيين بحلها، وبإجراء الانتخابات الجديدة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.