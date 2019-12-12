شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال عدداً من قادة حماس بالخليل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال عدداً من قادة حماس بالخليل
القيادي في حماس عيسى الجعبري
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اعتقلت، وزير الحكم المحلي الأسبق، عيسى الجعبري، والقيادي في الحركة، الشيخ عبد الخالق النتشة، بعد مداهمة منزليْهما بمدينة الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الأسرى المحررين، عمر القواسمي، وجواد بحر النتشة، ومازن النتشة.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في الضفة الغربية، أبرزها في مدينة البيرة.

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