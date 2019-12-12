منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار في مختلف المناطق

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 14-9 12-9 13-8 بيت لحم 14-9 12-9 13-8 رام الله والبيرة 13-8 11-8 12-7 طولكرم 19-11 17-11 18-10 نابلس 16-10 14-10 15-9 قلقيلية 19-11 17-11 18-10 جنين 19-11 17-11 18-10 سلفيت 14-9 12-9 13-8 طوباس 19-11 17-11 18-10 روابي 16-10 14-10 15-9 الخليل 13-8 11-8 12-7 غزه 20-12 18-12 19-11 أريحا 23-14 21-14 22-13 خانيونس 20-12 18-12 19-11 الأغوار الشمالية 21-12 19-12 20-11 رفح 21-11 19-11 20-10

رام الله - دنيا الوطنتتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً وبارداً حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار خلال ساعات الظهيرة على المناطق الشمالية تمتد في ساعات المساء والليل إلى مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.هذه الليلة يكون الجو غائماً وبارداً وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.يوم الجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على فترات على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الشمالية والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة اليوم الخميس من خطر:1- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة .2 – شدة سرعة الرياح.3- تدني مدى الرؤيا الأفقية. 4- التزحلق على الطرقات.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي