لوكسمبورغ تدعم سلطة المياه بمليون و150 ألف يورو

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم بعثة من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، في إطار بحث اليات العمل والخطوات التي يتم إجراؤها من كافة الأطراف للمضي قدما في تنفيذ برنامج التحلية المركزية والأعمال المصاحبة في قطاع غزة ضمن المراحل المعدة لضمان عدم حدوث تأخير في

المشروع.



وأكد غنيم خلال اللقاء على اهمية التركيز على الخطوات المستقبلية المطلوب العمل بها للبدأ بتنفيذ محطة التحلية المركزية كحل استراتيجي لتوفير مياه صالحة للشرب لأكثر من مليوني فلسطيني، مؤكداً على اننا نمضي قدما في المشروع حيث سيتم طرح العطاء الخاص بإنشاء وتشغيل محطة التحلية المركزي مشيرا إلى أن العمل يتم على مختلف المستويات لجلب الشركات الدولية المختصة في إدارة مثل هذه المشاريع الكبيرة من خلال توفير الخبراء والمختصين لضمان تنفيذ المشروع بالجودة والتقنية الفنية والإدارية المطلوبة، وفي الوقت المحدد لذلك.



كما اشار رئيس سلطة المياه "اننا نتقدم بشكل معقول لتوفير الدعم المالي المتبقىي للمشروع فهناك دول قد أكدت دعمها في الاونة الاخيرة مثل ايطاليا من خلال تخصيص مبلغ 8 مليون يورو، ولوكسمبورغ بتخصيص مبلغ مالي يصل الى مليون ومئة وخمسون يورو، وكذلك تأكيد الاتحاد الاوروبي على تامين المبالغ المالية المتبقية".



واكد غنيم في نهاية اللقاء على اهمية الشراكة الدائمة بين الحكومة الفلسطينية وبنك الاستثمار والاتحاد الأوروبي، والتي اثمرت خلال الاعوام المنصرمة عن تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات في فلسطين، لا سيما على صعيد قطاع المياه.



من جانبها أكدت البعثة على مواصلة عملها ودعمها لسلطة المياه للعمل سويا للمضي قدما في تنفيذ مشروع التحلية في قطاع غزة والمشاريع الاخري الجاري العمل على تنفيذها.



ومن الجدير ذكره ان محطة التحلية المركزية ستنتج 55 مليون م3 من المياه المحلاة سنوياً، كما ان هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجيات سلطة المياه الفلسطينية لزيادة كمية المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي ، ومتزامناً مع العمل المتواصل في تنفيذ وتخطيط برامج أخرى ذات العلاقة بتحسين الوضع المائي في غزة، والتي من اهمها الانتهاء من محطات تنقية المياه العادمة

واعادة استخدامها في الري الزراعي.