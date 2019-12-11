شؤون فلسطينية

لوكسمبورغ تدعم سلطة المياه بمليون و150 ألف يورو

لوكسمبورغ تدعم سلطة المياه بمليون و150 ألف يورو
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم بعثة من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، في إطار بحث اليات العمل والخطوات التي يتم إجراؤها من كافة الأطراف للمضي قدما في تنفيذ برنامج التحلية المركزية والأعمال المصاحبة في قطاع غزة ضمن المراحل المعدة لضمان عدم حدوث تأخير في
المشروع.

وأكد غنيم خلال اللقاء على اهمية التركيز على الخطوات المستقبلية المطلوب العمل بها للبدأ بتنفيذ محطة التحلية المركزية كحل استراتيجي لتوفير مياه صالحة للشرب لأكثر من مليوني فلسطيني، مؤكداً على اننا نمضي قدما في المشروع حيث سيتم طرح العطاء الخاص بإنشاء وتشغيل محطة التحلية المركزي مشيرا إلى أن العمل يتم على مختلف المستويات لجلب الشركات الدولية المختصة في إدارة مثل هذه المشاريع الكبيرة من خلال توفير الخبراء والمختصين لضمان تنفيذ المشروع بالجودة والتقنية الفنية والإدارية المطلوبة، وفي الوقت المحدد لذلك.

كما اشار رئيس سلطة المياه "اننا نتقدم بشكل معقول لتوفير الدعم المالي المتبقىي للمشروع فهناك دول قد أكدت دعمها في الاونة الاخيرة مثل ايطاليا من خلال تخصيص مبلغ 8 مليون يورو، ولوكسمبورغ بتخصيص مبلغ مالي يصل الى مليون ومئة وخمسون يورو، وكذلك تأكيد الاتحاد الاوروبي على تامين المبالغ المالية المتبقية".

واكد غنيم في نهاية اللقاء على اهمية الشراكة الدائمة بين الحكومة الفلسطينية وبنك الاستثمار والاتحاد الأوروبي، والتي اثمرت خلال الاعوام المنصرمة عن تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات في فلسطين، لا سيما على صعيد قطاع المياه.

من جانبها أكدت البعثة على مواصلة عملها ودعمها لسلطة المياه للعمل سويا للمضي قدما في تنفيذ مشروع التحلية في قطاع غزة والمشاريع الاخري الجاري العمل على تنفيذها.

ومن الجدير ذكره ان محطة التحلية المركزية ستنتج 55 مليون م3 من المياه المحلاة سنوياً، كما ان هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجيات سلطة المياه الفلسطينية لزيادة كمية المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي ، ومتزامناً مع العمل المتواصل في تنفيذ وتخطيط برامج أخرى ذات العلاقة بتحسين الوضع المائي في غزة، والتي من اهمها الانتهاء من محطات تنقية المياه العادمة
واعادة استخدامها في الري الزراعي.

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة: نصف سكان قطاع غزة باتوا تقريبًا عاطلين عن العمل

الأمم المتحدة: نصف سكان قطاع غزة باتوا تقريبًا عاطلين عن العمل

سلطة النقد وهيئة الأمم المتحدة تعلنان نتائج التدقيق من منظور النوع الاجتماعي

سلطة النقد وهيئة الأمم المتحدة تعلنان نتائج التدقيق من منظور النوع الاجتماعي

شبير يطالب فضائية القدس بدفع حقوق موظفيها الذين تم الاستغناء عنهم

شبير يطالب فضائية القدس بدفع حقوق موظفيها الذين تم الاستغناء عنهم

شاهد: حلس يبحث مع ممثل ألمانيا لدى فلسطين تطورات الوضع الفلسطيني

شاهد: حلس يبحث مع ممثل ألمانيا لدى فلسطين تطورات الوضع الفلسطيني

قيادة حركة فتح تعقد لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية بقطاع غزة

قيادة حركة فتح تعقد لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية بقطاع غزة

المالكي يطلع وزيرة الدفاع الإسبانية على آخر التطورات السياسية

المالكي يطلع وزيرة الدفاع الإسبانية على آخر التطورات السياسية

مصرع مواطن إثر حادث سير وقع بمدينة نابلس

مصرع مواطن إثر حادث سير وقع بمدينة نابلس

إدارة جامعة بيرزيت تُعلن استئناف الدراسة يوم غدٍ الخميس

إدارة جامعة بيرزيت تُعلن استئناف الدراسة يوم غدٍ الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

لوكسمبورغ تدعم سلطة المياه بمليون و150 ألف يورو

لوكسمبورغ تدعم سلطة المياه بمليون و150 ألف يورو

سلطة النقد وهيئة الأمم المتحدة تعلنان نتائج التدقيق من منظور النوع الاجتماعي

سلطة النقد وهيئة الأمم المتحدة تعلنان نتائج التدقيق من منظور النوع الاجتماعي

شبير يطالب فضائية القدس بدفع حقوق موظفيها الذين تم الاستغناء عنهم

شبير يطالب فضائية القدس بدفع حقوق موظفيها الذين تم الاستغناء عنهم

شاهد: حلس يبحث مع ممثل ألمانيا لدى فلسطين تطورات الوضع الفلسطيني

شاهد: حلس يبحث مع ممثل ألمانيا لدى فلسطين تطورات الوضع الفلسطيني

قيادة حركة فتح تعقد لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية بقطاع غزة

قيادة حركة فتح تعقد لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية بقطاع غزة

المالكي يطلع وزيرة الدفاع الإسبانية على آخر التطورات السياسية

المالكي يطلع وزيرة الدفاع الإسبانية على آخر التطورات السياسية

مصرع مواطن إثر حادث سير وقع بمدينة نابلس

مصرع مواطن إثر حادث سير وقع بمدينة نابلس

شاهد: الاحتلال يقتحم مدينة البيرة

شاهد: الاحتلال يقتحم مدينة البيرة

منوعات

عمليات التجميل أفسدت جمال زوجة تامر حسني.. وناشطون يعلّقون: &#34;مومياء&#34;

عمليات التجميل أفسدت جمال زوجة تامر حسني.. وناشطون يعلّقون: "مومياء"

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

وفاة حصان &#34;شعبان عبدالرحيم&#34; حزنًا عليه

وفاة حصان "شعبان عبدالرحيم" حزنًا عليه

كيم كاردشيان تقاضي طبيباً بسبب مافعله بصورتها

كيم كاردشيان تقاضي طبيباً بسبب مافعله بصورتها

إليسا تُوجه رسالة لإيران

إليسا تُوجه رسالة لإيران

بعد شائعة طلاقهما.. زوجة أحمد السقا تكشف سر رفض والدها الزواج منه

بعد شائعة طلاقهما.. زوجة أحمد السقا تكشف سر رفض والدها الزواج منه

أول تعليق من رغدة على صورة تظهر شيخوختها

أول تعليق من رغدة على صورة تظهر شيخوختها

بعد فيديو الرقص.. ميس حمدان مطلوبة في السعودية

بعد فيديو الرقص.. ميس حمدان مطلوبة في السعودية

شاهد: أحلام تقتحم غرفة راغب علامة.. فماذا أخذت منه؟

شاهد: أحلام تقتحم غرفة راغب علامة.. فماذا أخذت منه؟

عربي

الثوري الإيراني يوضح تصريحات حول استهداف إسرائيل من لبنان

الثوري الإيراني يوضح تصريحات حول استهداف إسرائيل من لبنان

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

كشف سبب غياب أمير قطر عن القمة الخليجية بالرياض

كشف سبب غياب أمير قطر عن القمة الخليجية بالرياض

أمريكا تُوقف تدريب العسكريين السعوديين بعد حادثة &#34;الشمراني&#34;

أمريكا تُوقف تدريب العسكريين السعوديين بعد حادثة "الشمراني"