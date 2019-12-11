شبير يطالب فضائية القدس بدفع حقوق موظفيها الذين تم الاستغناء عنهم





رام الله - دنيا الوطنطالب الخبير فى القانون الدولى د.عبدالكريم شبير ادارة فضائية القدس، بعدم التغول على الاعلامين، الذين كانوا يعملون لديها بكل جد واخلاص، ودون كلل او ملل، ودفع حقوقهم فورآ، لان هذه القضية تعتبر من اهم القضايا الحقوقية، والانسانية والاخلاقية والوطنية، حيث تم الاستغناء عنهم من عملهم قبل عام تقريبآ، بسبب قرار إغلاق الفضائية، جراء أزمتها المالية، ولغاية الان لم يستلموا حقوقهم.وتمنى على إدارة قناة القدس الفضائية، تحمل تبعات قرار الإغلاق، وإنهاء هذه القضية الخاصة بالصحفيين، الذين تم الاستغناء عنهم، ودفع جميع حقوقهم المالية، دون ادنى مماطلة اوتسويف او اجحاف، والتزامآ بالحق والعدل والانصاف والقانون،وأشار إلى أن اهم هذه القواعد القانونية ماجاء بالمجلة العدلية، والتى نصت بانه على المتسبب بالضرر ازالته ، وحديث رسول الله الذى قال فيه : "اثنتان من الكبائر الشرك بالله والاضرار بالناس".