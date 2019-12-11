شاهد: حلس يبحث مع ممثل ألمانيا لدى فلسطين تطورات الوضع الفلسطيني





رام الله - دنيا الوطنبحث أحمد حلس "أبوماهر"، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام التعبئة والتنظيم في الأقاليم الجنوبية، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، مع السيد "كرستيان كلاغيس"، ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين.وحضر اللقاء، الأخ عماد الأغا مفوض العلاقات الوطنية في الهيئة القيادية لحركة فتح، في قطاع غزة.وتناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية.