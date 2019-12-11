قيادة حركة فتح تعقد لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية بقطاع غزة









رام الله - دنيا الوطنالتقى عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مفوض عام التعبئة والتنظيم في الأقاليم الجنوبية، أحمد حلس "أبوماهر" وفداً قيادياً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة الأخ جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة.حيث تناول اللقاء أهمية الوحدة الوطنية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.وحضر اللقاء الأخ "عماد الأغا" و الأخ "جمال عبيد" والأخ "سلمي الخوالدة" أعضاء الهيئة القيادية لحركة فتح، والأخ إياد عوض الله والأخ ماهر مزهر، والأخ هاني ثوابته، والدكتور بكر أبو صفيه، أعضاء اللجنة المركزية للجبهة الشعبية .