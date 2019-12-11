شاهد: (كنيست) الإسرائيلي يوافق بالقراءة الأول على مشروع قانون حله

وشنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوماً حاداً على حزب (أزرق أبيض) على خلفية فشل الأحزاب الإسرائيلية بتشكيل ائتلاف حكومي.





وقال عبر موقع التواصل (تويتر): "في الساعات القليلة الماضية خرج (أزرق أبيض) بفيضان من الكذب الإعلامي، إنهم يريدون إخفاء حقيقة أنهم فعلوا كل ما بوسعهم لتجنب تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة من أجل ضم وادي الأردن، وتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة".









