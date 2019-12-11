دولي

شاهد: (كنيست) الإسرائيلي يوافق بالقراءة الأول على مشروع قانون حله

شاهد: (كنيست) الإسرائيلي يوافق بالقراءة الأول على مشروع قانون حله
كنيست
رام الله - دنيا الوطن
وافق (كنيست) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون حل (كنيست) الـ 22، وتحديد الانتخابات في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وشنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوماً حاداً على حزب (أزرق أبيض) على خلفية فشل الأحزاب الإسرائيلية بتشكيل ائتلاف حكومي.

وقال عبر موقع التواصل (تويتر): "في الساعات القليلة الماضية خرج (أزرق أبيض) بفيضان من الكذب الإعلامي، إنهم يريدون إخفاء حقيقة أنهم فعلوا كل ما بوسعهم لتجنب تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة من أجل ضم وادي الأردن، وتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة".


 


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