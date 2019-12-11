فلسطين تشارك بالمؤتمر الدولي لأدوات القانون الإنساني الدولي





وأكد د. عمر عوض الله، نائب مساعد وزير الخارجية والمغتربين، رئيس الوفد في كلمته على التحديات التي تواجه القانون الانساني الدولي، وخاصة غياب المساءلة لمجرمي الحرب والانتصاف للضحايا، في وقت يتم فيه الهجوم على النظام الدولي المتعدد الاطراف والقائم على القانون، ويتعرض للتنمر والبلطجة من قبل بعض الاطراف الدولية التي تشجع بذلك سلطات الاحتلال على جرائمها.



كما شدد عوض الله على انه من المخيب للامال ان هناك دول في المجتمع الدولي لا تحترم وكذلك لا تضمن احترام قواعد القانون الدولي كجزء من مسؤولياتها تجاه محاسبة مجرمي الحرب. واشار كذلك الى ان الاحتلال الاسرائيلي احتلال غير شرعي لانه ينتهك كافة قواعد القانون الانساني الدولي، بسبب ممارساته العنصري، واستمراره في الاستعمار، وغيرها من الانتهاكات، اذ ان جنوده يستهدفون عن عمد المدنيين الفلسطينين والفئات المحمية كالاطفال والنساء، والكوادر الطبية والصحفيين. وختم انه بدون المساءلة فان الجرائم ستتضاعف، وانه للاسف المشكلة ليست في قلة او غياب المعرفة بقواعد القانون الدولي، بل بسبب غياب المبادئ.





وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن وفدها المشكل من عوض الله، وعضوية ديما عصفور السكرتير اول في بعثة دولة فلسطين لدى الامم المتحدة جنيف، وملحق دبلوماسي علا قواسمي، قد شارك في العديد من جلسات المؤتمر الحانبية، ووضع التعديلات على مشاريع القرارات التي ستعتمد في ختام المؤتمر.



رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن دولة فلسطين قد شاركت من خلال وفد من الوزارة وبعثتها لدى الامم المتحدة في جنييف، في أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنعقد حاليا في جنيف.